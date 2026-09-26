پیگیری تخصیص ۳۰ میلیون متر مکعب آب صرفه‌ جویی‌ شده سفیدرود به گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، وحید خرمی بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان گیلان اظهار کرد: در چارچوب طرح تعمیر و بهسازی شبکه سفیدرود، امکان تخصیص بخشی از آب صرفه‌ جویی‌شده برای اجرای طرح‌های جدید وجود دارد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌ شده، تا سقف ۳۰ میلیون مترمکعب آب صرفه‌ جویی‌ شده می‌تواند برای طرح‌های جدید تخصیص یابد و تلاش می‌کنیم بخشی از این ظرفیت به گیلان اختصاص پیدا کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان ادامه داد: این ظرفیت می‌تواند برای توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای، طرح‌های کشاورزی و سایر پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت طی مراحل قانونی تصریح کرد: هدف این است که با استفاده بهینه از منابع آب و اجرای طرح‌های مشخص، ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه کشاورزی و سرمایه‌گذاری در استان ایجاد شود.