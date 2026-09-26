به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی اجتماعی فراجا، در یادداشتی به مناسبت روز سرباز اظهار کرد: سرباز، پیش از آنکه یک عنوان سازمانی باشد، یک جوان ایرانی است که با آرزوها، دغدغه‌ها و برنامه‌هایی برای آینده وارد دوران خدمت می‌شود.

وی افزود: جوان در روزهای خدمت، بخشی از زندگی خود را با مسئولیتی بزرگ‌تر از خود گره می‌زند؛ مسئولیتی که همان پاسداری از وطن و مردم است و امنیتی که در سایه هوشیاری و حضور سربازان، استوارتر می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی فراجا ادامه داد: روز سرباز فرصت مناسبی برای قدردانی و خسته‌نباشید به جوانانی است که شایسته احترام هستند و باید بدانند تلاش آنان دیده می‌شود و خدمتشان برای امنیت کشور ارزشمند است.

منتظرالمهدی با اشاره به نقش سربازان در تأمین امنیت کشور تصریح کرد: جوانان بخشی از دوران جوانی خود را با مسئولیت و افتخار به مردم و کشورشان اختصاص می‌دهند و این خدمت می‌تواند اثری ماندگار از مسئولیت‌پذیری و خدمت در زندگی آنان بر جای بگذارد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و نام سربازان شهید مدافع وطن گفت: یاد و نام سربازان شهیدی که در راه تأمین نظم و امنیت مردم جان خود را تقدیم کردند، گرامی می‌داریم و به خانواده‌های صبور آنان ادای احترام می‌کنیم؛ خانواده‌هایی که سهم بزرگی از این ایستادگی را بی‌هیاهو و در سکوت بر دوش کشیده‌اند.