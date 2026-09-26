به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز شنبه چهارم مهرماه، در صد و چهل‌وهفتمین جلسه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات، امنیت را یکی از مؤلفه‌های اساسی این شبکه دانست و بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف امنیت در مسیر توسعه کشور تأکید کرد.

هاشمی با اشاره به پراکندگی مأموریت‌ها در حوزه امنیت، اظهار کرد: در این دوره، مأموریت ویژه‌ای برای راهبری حوزه امنیت شبکه ملی اطلاعات به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده است تا این حوزه با حرکت در یک محور مشخص، یکی از نیازهای اساسی کشور را پوشش دهد.

وی تشکیل آزمایشگاه مرجع تخصصی امنیت را از جمله مأموریت‌های پژوهشگاه عنوان کرد و افزود: در این جلسه، طرح راه‌اندازی این آزمایشگاه مطرح و بررسی شد و امیدواریم با مشارکت دستگاه‌های مرتبط، در اسرع وقت آزمایشگاه تخصصی امنیت سایبری در لایه‌های زیرساختی و خدمات راه‌اندازی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به امنیت در لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات، گفت: اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات این شبکه، بر اساس برنامه ارائه‌شده از سوی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، از لایه‌های زیرساختی تا لایه خدمات را دربرمی‌گیرد.

امنیت شبکه ملی اطلاعات؛ فرآیندی مستمر و نیازمند به‌روزرسانی

هاشمی با اشاره به پایش هفتگی شاخص‌های امنیتی در دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات، اظهار کرد: پایش مستمر این شاخص‌ها در مجموعه وزارت ارتباطات می‌تواند زمینه انتقال این تجربه و توجه بیشتر سایر دستگاه‌ها به موضوع امنیت را فراهم کند.

وی امنیت تجهیزات و خدمات را فرآیندی مستمر و نیازمند بهبود دائمی دانست و افزود: یکی از چالش‌های ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، تعیین یک سقف مشخص برای امنیت است؛ چرا که نقشه‌ها و سناریوهای امنیتی به‌طور مستمر به‌روزرسانی می‌شوند و نمی‌توان برای این مؤلفه حد نهایی در نظر گرفت.

وزیر ارتباطات با اشاره به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات شبکه ملی اطلاعات، بر اهمیت اصالت‌سنجی تجهیزات تأکید کرد و گفت: یکی از آسیب‌های گذشته، نبود اصالت‌سنجی مناسب تجهیزات شبکه بود که آسیب‌های قابل توجهی را از داخل به شبکه وارد کرد.

ضرورت میدان‌داری وزارت ارتباطات در امنیت شبکه ملی اطلاعات

هاشمی با تأکید بر ضرورت میدان‌داری وزارت ارتباطات و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه امنیت، تصریح کرد: تجربه نشان داده است اگر این میدان‌داری از سوی وزارت ارتباطات انجام نشود، اتفاق ویژه‌ای در این حوزه رقم نخواهد خورد.

وی با تأکید بر ضرورت تقسیم کار مشخص در حوزه امنیت شبکه ملی اطلاعات، ادامه داد: باید یک دستگاه در میدان باشد و با رویکردی مشارکت‌محور، سایر دستگاه‌ها نیز در این فرآیند درگیر شوند تا از ظرفیت‌های موجود در کشور به شکل حداکثری استفاده شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین بر ضرورت ورود سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به موضوع امنیت شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد و گفت: در این حوزه باید زمان‌بندی مشخصی وجود داشته باشد تا معلوم باشد در حوزه امنیت و اعتبارسنجی شبکه ملی اطلاعات، در چه بازه زمانی قرار است به چه دستاوردهایی برسیم.

وی آزمایشگاه مرجع امنیت را نیز حائز اهمیت دانست و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را از اولویت‌های دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارشی از مصوبه آزمایشگاه مرجع، ظرفیت‌ها و نیازهای کشور در این حوزه و همچنین روند پیشرفت شاخص‌های مرتبط با اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات ارائه کرد.