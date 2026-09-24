حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: ملت ایران در شرایط کنونی میان «جنگ و صلح» قرار ندارد، بلکه انتخاب واقعی میان مقاومت و تسلیم است و مردم ایران با الهام از مکتب عاشورا و فرهنگ ایستادگی، اجازه نخواهند داد دشمن خواسته‌های خود را بر کشور تحمیل کند.

وی افزود: مقاومت ملت ایران برای حفظ استقلال، تمامیت ارضی، امنیت، اسلام و دفاع از ناموس و ارزش‌های کشور است و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با نثار جان خود مسئولیت سنگینی را بر دوش نسل امروز گذاشته‌اند؛ بنابراین نمی‌توان در برابر زیاده‌خواهی و فشار دشمن کوتاه آمد.

نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین پشتوانه جمهوری اسلامی در دوران دفاع مقدس و شرایط امروز، ایمان و اعتقاد مردم است و قدرت نیروهای مسلح نیز از همین سرمایه معنوی و پشتیبانی مردمی نشأت می‌گیرد. حضور مردم در صحنه، پشتوانه‌ای برای رزمندگان و نیروهای مدافع کشور است.

حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: حضور مردم اردستان و سایر نقاط کشور در تجمعات و برنامه‌های مختلف به معنای حضور یک جمعیت محدود نیست، بلکه هر فرد حاضر در این صحنه می‌تواند نماینده خانواده و بخش بزرگی از جامعه باشد که استقلال، امنیت، تمامیت ارضی و عزت ایران را مطالبه می‌کنند.

وی بیان کرد: جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها نشان داده که از ظرفیت‌های دفاعی و موشکی قابل توجهی برخوردار است و نیروهای مسلح کشور با وجود همه محدودیت‌ها و فشارها، برای دفاع از ایران ایستاده‌اند. دشمن نیز باید بداند که ملت ایران در برابر تهدید و فشار، اراده خود را برای دفاع از کشور از دست نخواهد داد.

نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه سیاست خارجی نیز باید تجربه‌های گذشته مورد توجه قرار گیرد و هرگونه مذاکره یا توافق با طرف‌هایی که سابقه نقض تعهدات و فشار علیه ایران را دارند، با دقت و بر اساس منافع ملی بررسی شود. جمهوری اسلامی باید در هر مذاکره‌ای از موضع عزت و اقتدار عمل کند و منافع مردم را در اولویت قرار دهد.

حاجی‌دلیگانی اضافه کرد: در شرایط جنگی، کشور تنها با تهدید نظامی مواجه نیست و جنگ اقتصادی و فرهنگی نیز در جریان است؛ از این رو لازم است در کنار اقدامات دفاعی نیروهای مسلح، مدیریت اقتصادی، نظارت بر بازار، مقابله با گران‌فروشی و برخورد با اخلالگران اقتصادی با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی با مدیریت صحیح و تصمیم‌گیری به‌موقع قابل کنترل است و نباید به بهانه شرایط جنگی، مردم دچار نگرانی و اضطراب شوند. مسئولان باید واقعیت‌های اقتصادی کشور را شفاف با مردم در میان بگذارند و در عین حال با کسانی که از شرایط موجود برای ایجاد التهاب در بازار سوءاستفاده می‌کنند، برخورد قانونی داشته باشند.

نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی باید با استفاده از ظرفیت نظارتی خود، نقش فعال‌تری در پیگیری مسائل اقتصادی و دفاعی کشور داشته باشد و دولت نیز باید برای کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از افزایش غیرضروری هزینه‌ها و حمایت از معیشت مردم تصمیم‌های عملیاتی اتخاذ کند.

حاجی‌دلیگانی یادآور شد: شفافیت و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در بازار ارز، از الزامات شرایط کنونی است و دستگاه‌های مسئول باید با افرادی که با فعالیت‌های سوداگرانه موجب اخلال در بازار و افزایش فشار اقتصادی بر مردم می‌شوند، برخورد کنند. هم‌افزایی میان مجلس، دولت و دستگاه قضایی می‌تواند در مدیریت بهتر شرایط و کاهش مشکلات اقتصادی مؤثر باشد.