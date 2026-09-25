نبویان: تنگه هرمز ابزار راهبردی ایران برای بازدارندگی است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین سید محمود نبویان در تجمع جامعه سلامت استان قم که در میدان شهید مفتح برگزار شد، با اشاره به شرایط ایجادشده در پی جنگ اخیر اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در بررسی تحولات کنونی، توان آمریکا برای ادامه و گسترش درگیری و محدودیتهایی است که در این مسیر با آن مواجه شده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: آمریکا علاوه بر جنگ با ایران نمیتواند به آسانی جبهههای نظامی دیگری را نیز در منطقه فعال کند و گسترش دامنه درگیری میتواند فشار بیشتری بر ظرفیتهای نظامی و تسلیحاتی این کشور وارد کند.
وی ادامه داد: در همین چارچوب درخواستهایی از سوی برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان برای ورود مستقیم آمریکا به درگیری با یمن مطرح شده، اما واشنگتن از گسترش مستقیم دامنه عملیات خودداری کرده است.
نبویان با اشاره به موضوع ذخایر تسلیحاتی آمریکا گفت: محدودیت در ذخایر مهمات و نیاز به بازسازی ظرفیتهای نظامی از جمله مسائلی است که در محاسبات آمریکا درباره ادامه جنگ با ایران مورد توجه قرار دارد.
وی با اشاره به آثار اقتصادی جنگ آمریکا علیه ایران اظهار کرد: افزایش قیمت انرژی، سوخت و هزینههای مرتبط با حملونقل و تولید از جمله پیامدهایی است که میتواند فشار اقتصادی بیشتری بر آمریکا وارد کند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین به وضعیت ذخایر تسلیحاتی آمریکا اشاره کرد و گفت: در جریان جنگ با ایران، بخشی از ظرفیت موشکی و تسلیحاتی این کشور مصرف شده و بازسازی این ذخایر نیز به زمان و افزایش ظرفیت تولید نیاز دارد.
وی افزود: محدودیت در تولید برخی تجهیزات و مهمات، تأمین مواد اولیه و نیاز به نیروی انسانی متخصص از جمله عواملی است که روند افزایش ذخایر تسلیحاتی آمریکا را با دشواری مواجه میکند.
نبویان با اشاره به وضعیت کشورهای همپیمان آمریکا ادامه داد: در شرایط جنگی، موضوع تأمین تسلیحات برای برخی متحدان واشنگتن نیز با محدودیتها و تأخیرهایی مواجه شده است.
وی در ادامه به شرایط کشورهای عربی منطقه اشاره کرد و گفت: گسترش جنگ میتواند زیرساختهای انرژی و فعالیتهای اقتصادی این کشورها را نیز تحت تأثیر قرار دهد و نگرانیهایی را برای آنها ایجاد کند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ در منطقه اظهار کرد: آسیب به زیرساختهای انرژی، کاهش فعالیتهای اقتصادی، افت گردشگری و کاهش ترددهای دریایی از جمله موضوعاتی است که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: کاهش فعالیت بنادر و افزایش هزینههای بیمه و حملونقل دریایی نیز میتواند بر اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس اثرگذار باشد.
نبویان ادامه داد: لغو یا تعویق برخی رویدادهای اقتصادی، تجاری و ورزشی و کاهش فعالیتهای گردشگری از دیگر مواردی است که در ارزیابی پیامدهای جنگ برای کشورهای منطقه مطرح شده است.
وی با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در کشورهای منطقه گفت،: تحولات امنیتی ایجادشده در پی جنگ میتواند بر نگاه سرمایهگذاران و شرکتهای بینالمللی نسبت به فعالیت در این کشورها تأثیر بگذارد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز اظهار کرد: این آبراه در معادلات انرژی جهان جایگاه ویژهای دارد و تحولات مربوط به آن میتواند آثار گستردهای در سطح منطقه و جهان داشته باشد.
وی افزود: تنگه هرمز از نگاه جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک موضوع اقتصادی یا ابزاری برای چانهزنی نیست، بلکه میتواند در چارچوب بازدارندگی و مقابله با تهدیدهای احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.
نبویان با اشاره به تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: اهمیت تنگه هرمز برای ایران در شرایط کنونی تنها به مسائل مربوط به صادرات و واردات محدود نمیشود و این آبراه از منظر امنیتی و راهبردی نیز اهمیت دارد.
وی ادامه داد: قرار گرفتن یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان در منطقه خلیج فارس موجب شده است تنگه هرمز در محاسبات بسیاری از کشورهای جهان جایگاه ویژهای داشته باشد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تحولات منطقه پس از جنگ گفت: شرایط جدید موجب تغییر در برخی معادلات منطقهای شده و کشورها در محاسبات خود نسبت به آینده مناسبات منطقهای بازنگری کردهاند.
وی با اشاره به وضعیت عربستان سعودی افزود: در تحولات جدید منطقه، مسیر برخی کشورهای عربی نیز با گذشته تفاوتهایی پیدا کرده و شرایط ناشی از جنگ بر محاسبات آنها اثر گذاشته است.
وی در ادامه با اشاره به طرح مطرحشده درباره ترتیبات جدید تنگه هرمز اظهار کرد: بازگشایی این آبراه باید در چارچوب توافقات و ترتیبات مورد نظر انجام شود و موضوع تحریمها نیز در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.
نبویان با اشاره به موقعیت جزایر قشم و لارک در محدوده تنگه هرمز گفت: ایران بر بخشهایی از ورودی و خروجی این آبراه اشراف و نقش حاکمیتی دارد و این موضوع در طرح ارائهشده مجلس مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در این چارچوب نقش عمان نیز مورد توجه قرار گرفته و بر اساس توافق مورد اشاره، مدیریت تنگه هرمز باید با مشارکت ایران و عمان و در چارچوب قوانین بینالمللی دنبال شود که البته نقدهایی بر ذین موضوع وارد است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مبنای این توافق حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی است و مدیریت تنگه هرمز نباید خارج از چارچوب حقوق کشورهای ساحلی تعریف شود.
وی با اشاره به موضوع انحصار در مدیریت تنگه هرمز گفت: در طرح مورد اشاره، مدیریت این آبراه به صورت مشترک میان ایران و عمان و بر اساس حقوق بینالملل و حاکمیت کشورهای ساحلی در نظر گرفته شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح پیشنهادی درباره کریدور جدید اظهار کرد: در این طرح برای تردد برخی کشتیها و شناورها در تنگه هرمز محدودیتهایی در نظر گرفته شده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس این طرح، کشتیهای نظامی و تجاری مرتبط با رژیم صهیونیستی اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهند داشت.
وی ادامه داد: درباره کشورهایی که در جریان جنگ به ایران خسارت وارد کردهاند نیز موضوع جبران خسارت مورد توجه قرار گرفته و تا زمان جبران خسارت، محدودیتهایی برای تردد شناورهای مرتبط با آنها پیشبینی شده است.
نبویان با اشاره به موضوع تحریمها گفت: در طرح مورد اشاره، کشورهایی که در اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران نقش داشتهاند نیز با محدودیتهایی در زمینه تردد دریایی مواجه خواهند شد.
وی همچنین به فهرست کشتیهای مشمول تحریم اشاره کرد و گفت: تعداد این شناورها در مراحل مختلف از ۴۰ فروند به ۵۵ و سپس به ۷۷ فروند افزایش یافته و شناورهای مرتبط نیز در این چارچوب مورد توجه قرار گرفتهاند.
وی در ادامه با اشاره به ادعاهای مطرحشده درباره محاصره ایران اظهار کرد: اینکه گفته شود ایران به طور کامل محاصره شده و هیچ شناوری وارد بنادر کشور نمیشود، با واقعیت موجود مطابقت ندارد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: ادعای اینکه هیچ نفتی از ایران صادر نمیشود نیز کذب محض است و آمارهایی که در اختیار دارد خلاف این ادعا را نشان میدهد.
وی تأکید کرد: درباره موضوع محاصره بنادر و توقف صادرات نفت، نمیتوان بدون توجه به آمار و اطلاعات دقیق اظهارنظر کرد و اطلاعات موجود نشان میدهد ادعای توقف کامل فعالیت بنادر و صادرات نفت صحیح نیست.
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