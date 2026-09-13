به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری عصر یکشنبه در نشست شورای اداری این بخش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، از برگزاری یادواره شهدای روستاهای بخش ارم در مهرماه سال جاری در ۴ روستای رودفاریاب، پرگاتک، دهرود علیا و دهرود سفلی خبر داد.
وی بیان کرد: سومین یادواره شهدای بخش ارم در آبانماه سال جاری در شهر تنگ ارم برگزار خواهد شد.
بخشدار ارم با تأکید بر لزوم برگزاری باشکوه این یادواره، آن را فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان دانست و از همه دستگاهها و نهادهای محلی خواست تا با هماهنگی کامل، در هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم معنوی تلاش کنند.
در ادامه این نشست، احکام کمیتههای یادواره شهدای بخش ارم توسط بخشدار ارم صادر و به مسئولان کمیتهها اهدا شد.
این کمیتهها شامل کمیتههای تبلیغات و اطلاعرسانی، تشریفات، فرهنگی و محتوایی، پشتیبانی و مالی، امنیتی و انتظامی، رسانه و فضای مجازی، و سایر کمیتههای تخصصی مرتبط هستند.
در برگزاری این یادواره، فرماندهی انتظامی بخش ارم، حوزه مقاومت بسیج برادران و خواهران، شهرداری و همه ادارات دولتی بخش ارم، همه دهیاران و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا همکاری خواهند کرد.
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