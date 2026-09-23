به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله زمانی مظفرآبادی در جریان سفر به استان بوشهر، از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی بنیاد مسکن در روستاهای استان و همچنین کارگاه تولید بتن و قطعات بتنی این مجموعه در شهرک صنعتی بوشهر بازدید کرد.

زمانی مظفرآبادی به همراه مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، با حضور در تعدادی از روستاهای استان، روند اجرای طرح‌های عمرانی، پروژه‌های بهسازی و نوسازی و اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه زیرساخت‌های روستایی را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدیدها، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های عمرانی، کیفیت عملیات اجرایی، روند تأمین و مصرف مصالح و همچنین ظرفیت‌های موجود برای تسریع در تکمیل طرح‌ها ارزیابی شد و مسائل و نیازهای اجرایی پروژه‌ها مورد توجه قرار گرفت.

بررسی ظرفیت‌های تولیدی بنیاد مسکن بوشهر

مدیرکل دفتر امور اجرایی عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور همچنین از کارگاه تولید بتن و قطعات بتنی بنیاد مسکن در شهرک صنعتی بوشهر بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌های تولیدی، فرآیند ساخت و آماده‌سازی قطعات بتنی و نحوه استفاده از محصولات این کارگاه در پروژه‌های عمرانی قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش این مجموعه در پشتیبانی از طرح‌های عمرانی بنیاد مسکن اظهار کرد: کارگاه تولید بتن و قطعات بتنی بنیاد مسکن استان بوشهر از ظرفیت‌های مهم پشتیبان پروژه‌های عمرانی این مجموعه به شمار می‌رود.

زمانی مظفرآبادی افزود: بهره‌گیری از توان تولیدی این کارگاه می‌تواند در تأمین مصالح مورد نیاز طرح‌های عمرانی، مدیریت هزینه‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های روستایی نقش مؤثری داشته باشد.

وی همچنین با بررسی مسائل، ظرفیت‌ها و نیازهای اجرایی پروژه‌های بنیاد مسکن در استان بوشهر، بر ضرورت توجه به کیفیت اجرای طرح‌ها، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و تسریع در روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی روستایی تأکید کرد.