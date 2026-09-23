دیدار پزشکیان و نخست وزیر عراق در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و علی الزیدی نخست وزیر عراق در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو کردند.
رئیسجمهوری اسلامی ایران و نخستوزیر عراق ضمن بررسی آخرین وضعیت روابط دوجانبه و روند اجرای توافقات و پروژههای مشترک، بر ضرورت تسریع در عملیاتی شدن تفاهمات تهران و بغداد تأکید کردند.
رئیسجمهور ایران و نخستوزیر عراق همچنین با اشاره به ظرفیتهای گسترده موجود در روابط دو کشور، بر ضرورت تسریع در اجرای توافقات و پروژههای مشترک، رفع موانع پیشرو و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی، تجاری، انرژی، حملونقل، زیرساختی و سایر زمینههای مورد علاقه طرفین تأکید کردند.
در ادامه این دیدار طرفین ضمن بحث و تبادل نظر درباره آخرین تحولات منطقه، پیامدهای تجاوزات نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و آثار آن بر ثبات و امنیت منطقه را مورد بررسی قرار دادند.
در این دیدار دو طرف بر ضرورت تقویت همکاریهای منطقهای و بهرهگیری از ظرفیتهای کشورهای منطقه برای مدیریت بحرانها، کاهش تنشها و ایجاد سازوکارهای بومی تأمین امنیت تأکید کردند و حضور نیروهای نظامی خارجی و مداخلات بیرونی را از عوامل مؤثر در پیچیدهتر شدن شرایط امنیتی و افزایش ناامنی در منطقه دانستند.
رئیسجمهور ایران و نخستوزیر عراق همچنین بر تداوم رایزنیهای سیاسی و دیپلماتیک تهران و بغداد و هماهنگی نزدیک دو کشور در قبال تحولات منطقهای و بینالمللی تأکید کردند.
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