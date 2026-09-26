مدیران ادارات باید در خط مقدم جهاد تبیین و امید آفرینی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهدیپور صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان لنگرود همزمان با هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از همراهی مدیران و مسئولان شهرستان در اجرای برنامههای هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: برنامههای امسال با همکاری و همراهی مجموعههای مختلف شهرستان با جدیت دنبال شد و اقدامات ارزشمندی در این حوزه به انجام رسید.
فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با اشاره به اجرای برنامههای مختلف در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و عمرانی افزود: برگزاری نمایشگاهها، اجرای برنامههای هفته دفاع مقدس و برنامه «سرباز وطن» از جمله اقداماتی بود که با همراهی دستگاههای مختلف و مجموعههای نظامی و اجرایی شهرستان برگزار شد.
خدماترسانی و اجرای طرحهای سلامت میتواند امید را در جامعه افزایش دهد
سرهنگ مهدیپور با اشاره به برخی اقدامات انجامشده در حوزه سلامت اذعان کرد: در جریان ارائه خدمات پزشکی در شهرستان، خدمات قابل توجهی به مردم ارائه شد و تنها در حوزه تجهیزات دندانپزشکی حدود چهار میلیارد تومان هزینه شد.
وی ادامه داد: اجرای چنین طرحهایی در کنار پروژههای عمرانی و خدماتی، نقش مهمی در افزایش امید در جامعه دارد و باید استمرار پیدا کند.
دفاع مقدس ادامه راه عاشورا و مکتب ایستادگی ملت ایران است
فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با تأکید بر ضرورت توجه به فلسفه دفاع مقدس بیان کرد: دفاع مقدس ادامه راه عاشورا است و اگر این مسیر بهدرستی برای نسل امروز تبیین نشود، دشمن با ایجاد شبهه و سیاهنمایی تلاش میکند روایت خود را به جوانان منتقل کند.
سرهنگ مهدیپور افزود: امروز یکی از مهمترین وظایف ما، روایت صحیح از دفاع مقدس، دستاوردهای انقلاب اسلامی و واقعیتهای جامعه است تا نسل جوان تحت تأثیر روایتهای تحریفشده قرار نگیرد.
میدان اصلی نبرد امروز در فضای رسانه و افکار عمومی شکل گرفته است
وی با اشاره به تفاوت جنگ تحمیلی با جنگهای شناختی امروز اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس میدان نبرد مشخص بود، اما امروز دشمن در خانهها، فضای مجازی و ذهن مردم حضور دارد و تلاش میکند با جنگ رسانهای و شناختی بر افکار عمومی اثر بگذارد.
سرهنگ مهدیپور گفت: پیروزی ملت ایران در دفاع مقدس و همچنین مقابله با تهدیدهای سالهای اخیر، حاصل ایستادگی و اراده مردم است و دشمن با وجود تلاش برای ضربه زدن به فرماندهان، دانشمندان و زیرساختهای کشور، نتوانست اهداف خود را محقق کند.
مدیران ادارات باید پاسخگوی شبهات و مطالبات مردم باشند
فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با بیان اینکه مدیران دستگاههای اجرایی در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند، تصریح کرد: اطلاعرسانی، پاسخگویی به شبهات و تسهیل امور مردم از مهمترین وظایف مدیران است و باید با سرعت، احترام و صداقت با مراجعهکنندگان برخورد شود.
سرهنگ مهدیپور افزود: هر مدیری در جایگاه خود یک رسانه است و هر رفتار او یک روایت محسوب میشود؛ بنابراین خدمت صادقانه و کارآمد، خود یکی از مهمترین مصادیق جهاد تبیین است.
فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط مستقیم مدیران با مردم گفت: میزهای خدمت ظرفیت مناسبی برای پاسخگویی به مطالبات مردم است و انتظار میرود ادارات برنامه مشخص و منظمی برای حضور مدیران خود در این میزها داشته باشند تا مردم بتوانند بدون واسطه مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند.
انسجام اجتماعی و پرهیز از دوقطبیسازی باید مورد توجه مدیران باشد
سرهنگ مهدیپور همچنین بر ضرورت جلوگیری از شکلگیری شکافهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: مدیران شهرستان باید با انسجام و وحدت، اختلافات و مسائل موجود را مدیریت کنند و از هر اقدامی که موجب دوقطبیسازی و ایجاد شکاف در جامعه میشود، پرهیز کنند.
وی اقتصاد مقاومتی را یکی دیگر از محورهای مهم در شرایط کنونی دانست و افزود: تبیین دستاوردهای کشور و پاسخ مستدل به شبهات اقتصادی باید مورد توجه مدیران قرار گیرد و نباید در برابر پرسشها و شبهات، سکوت کرد.
هر خدمت صادقانه یک روایت قدرتمند در برابر جنگ ادراکی دشمن است
فرمانده سپاه ناحیه لنگرود در جمعبندی سخنان خود اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در جنگ تحمیلی، به جنگ ادراکی روی آورده است؛ جنگی که در آن پیروزی از آن کسی است که روایت قویتر و مستحکمتری ارائه کند.
سرهنگ مهدیپور خاطرنشان کرد: روسای ادارات و مدیران دستگاههای اجرایی سربازان این میدان هستند و هر یک باید در جایگاه خود نقش مؤثری در جهاد تبیین، خدمترسانی، امیدآفرینی و مقابله با جنگ شناختی دشمن ایفا کنند.
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