به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحنیف سپاهی صبح شنبه از توسعه کشت گلخانهای میوههای گرمسیری در این منطقه خبر داد و گفت: با اجرای طرح کشت موز در سطح یک هکتار از گلخانههای شهرستان، پیشبینی میشود حدود ۷۰ تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف شود.
مدیر جهاد کشاورزی سیب و سوران اظهار داشت: اجرای این طرح در چارچوب سیاستهای کلان کشور برای تحقق امنیت غذایی، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات میوههای گرمسیری صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه توسعه کشت موز در گلخانهها، بهرهگیری هوشمندانه تنوع محصول در محیط های کنترل شده است، افزود: این اقدام علاوه بر تأمین بخشی از نیاز سبد مصرفی کشور، گامی عملیاتی در مسیر خودکفایی، ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی و رونق اقتصادی بهرهبرداران به شمار میرود.
مدیر جهاد کشاورزی سیب و سوران ادامه داد: ارتقای بهرهوری مصرف آب، ایجاد اشتغال پایدار و جلب سرمایهگذاری در بخش کشاورزی از اولویتهای اصلی شهرستان است و اجرای طرحهای نوین باغبانی دقیقا منطبق بر اهداف و تکالیف برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور دنبال میشود.
سپاهی با تشریح آخرین وضعیت زیرساختهای باغبانی شهرستان تصریح کرد: در حال حاضر ۱۸۰ هکتار گلخانه فعال در سیب و سوران وجود دارد که سالانه ظرفیت تولید بیش از ۳۶ هزار تن انواع محصولات بهویژه صیفیجات نظیر خیار، گوجهفرنگی و فلفل را داراست.
وی ارزش سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی در این حوزه را بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: مجتمعها و واحدهای گلخانهای این شهرستان توانستهاند برای بیش از سه هزار نفر فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کنند.
مدیر جهاد کشاورزی سیب و سوران در پایان خاطرنشان کرد: این شهرستان از حیث سطح زیر کشت و حجم تولیدات گلخانهای، جایگاه نخست استان سیستان و بلوچستان را در اختیار دارد و یکی از قطبهای راهبردی تولید محصولات گلخانهای در منطقه جنوبشرق کشور محسوب میشود.
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