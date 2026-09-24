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۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۴

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

مجموع مدال‌های چین به ۱۰۰ رسید؛ صدرنشینی با ۶۶ طلا

مجموع مدال‌های چین به ۱۰۰ رسید؛ صدرنشینی با ۶۶ طلا

پنجمین روز بازی های آسیایی هنوز به پایان نرسیده است با این حال کاروان ورزش چین مجموع مدال های خود را به ۱۰۰ رسانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی که از ۲۸ شهریور با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی در ناگویا و آیچی ژاپن آغاز شد، امروز (پنجشنبه ۲ مهر) وارد پنجمین روز رسمی بازی ها شد.

رقابت ورزشکاران رشته های مختلف در این روز از مسابقات همچنان ادامه دارد با این حال کاروان ورزش چین مجموع مدال هایش را به .... رسانده است. این کاروان با ... طلا و با اختلاف زیاد نسبت به ژاپن در رده نخست جدول توزیع مدال ها قرار دارد.

چینی ها در رشته ای مانند شنا، مدال طلا در ماده های مختلف را درو کرده و به نام خود ثبت کردند.

چین در جدول توزیع مدال ها ۱۰۰ تایی شد؛ صدرنشینی با ۶۶ طلا

کد مطلب 6957101

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