منظر فرهنگی-طبیعی هزارچم جاده چالوس ثبت ملی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری صبح پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان چالوس با حضور در منطقه گردشگری هزارچم، ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی این منطقه را مورد بررسی قرار داد و دستور داد روند ثبت منظر فرهنگی-طبیعی هزارچم و نقاط پیرامونی آن در فهرست آثار ملی با جدیت دنبال شود.
وزیر میراث فرهنگی در این بازدید که با همراهی یحیی یوسفپور فرماندار چالوس، پولادی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، معاون سرمایهگذاری وزارت میراث فرهنگی و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران انجام شد، بر ضرورت صیانت از ظرفیتهای منحصربهفرد این منطقه تأکید کرد.
صالحیامیری با اشاره به ویژگیهای طبیعی و پیشینه فرهنگی هزارچم، ثبت این محدوده در فهرست آثار ملی را زمینهای برای حفاظت هدفمند از ظرفیتهای موجود و فراهم شدن بستر توسعه گردشگری منطقه دانست.
چالوس؛ پیوند گردشگری و میراث دفاع مقدس
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ادامه سفر خود به چالوس از محل پیشنهادی احداث موزه شهدا نیز بازدید کرد و بر ضرورت توجه به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی این شهرستان تأکید کرد.
صالحیامیری با اشاره به نقش چالوس در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: این شهرستان به دلیل نقش خود در اعزام رزمندگان از استانهای شمالی، از جایگاه ویژهای در تاریخ دفاع مقدس برخوردار است.
وی با بیان اینکه چالوس علاوه بر ظرفیتهای گردشگری، دارای پیشینه ارزشمند در حوزه دفاع مقدس است، احداث موزه شهدا و مردمشناسی را متناسب با ظرفیتهای شهرستان دانست و بر پیگیری و مساعدت برای اجرای این طرح تأکید کرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین بر ضرورت حفظ و انتقال این بخش از تاریخ معاصر کشور به نسلهای آینده تأکید کرد و خواستار بررسی دقیق روند اجرای طرح موزه شهدا شد.
در جریان این سفر همچنین فاز دوم مجموعه گردشگری هزارچم با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید؛ طرحی که با هدف توسعه زیرساختهای گردشگری و افزایش ظرفیت خدماتی این منطقه اجرا شده است.
در جریان سفر صالحیامیری به شهرستان چالوس، ظرفیتهای گردشگری و تاریخی منطقه مورد بررسی قرار گرفت و موضوعات مرتبط با توسعه زیرساختهای گردشگری، ثبت آثار و حمایت از طرحهای فرهنگی و میراثی شهرستان در دستور کار قرار گرفت.
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