به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح پروژه‌های راه روستایی بسیج سازندگی سپاه در روستای «زرگوش »بخش اطاقور شهرستان لنگرود ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس،اظهار کرد: انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس، هم در مسیر پیروزی و هم در دوران تثبیت، مراحل مهمی را پشت سر گذاشت.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه انقلاب اسلامی هم مردمی بود و هم الهی،افزود: انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی با جنگی تمام عیار روبه‌رو شد و بلوک شرق و غرب و نظام سلطه، تمام توان خود را برای شکست این انقلاب به کار گرفتند، اما این اتفاق رخ نداد.

وی با اشاره به ایستادگی مردم محروم‌ و کم برخوردار پای کار انقلاب، گفت:مردم در دورترین نقاط استان با وجود محرومیت ها نیز در صحنه های مختلف از آرمان‌های انقلاب اسلامی حمایت کردند.

مردم، صاحبان اصلی کشور و انقلاب هستند

سردار دامغانی با بیان اینکه صاحب اصلی کشور و انقلاب، مردم هستند، اظهار کرد:مسئولان باید با تکیه بر همین مردم، برای رفع مشکلات و پیشبرد امور کشور تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه دغدغه مردم، دغدغه مسئولان خدمتگزار است، افزود: کشور هر روز با مسائل و چالش‌هایی روبه‌رو است، اما تلاش ما بر این است که خدمت‌رسانی تعطیل نشود و حل مسائل مردم متوقف نشود.

فرمانده سپاه قدس گیلان، با تاکید براینکه ما جز خدمت‌رسانی به مردم، هدف دیگری برای خود قائل نیستیم و رسیدگی به مشکلات مردم برای ما لذت‌بخش است، گفت: همه فرزندان این سرزمین و نیروهای مؤمن در کنار مردم برای دفع و رفع مشکلات، حفظ و تأمین امنیت و حل مسائل مردم تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت خدمت‌رسانی به مردم و محرومیت زدایی در هر شرایطی گفت: با الگو گرفتن از راه و سیره شهدا که برای خدمت به مردم و تأمین امنیت کشور جان خود را فدا کردند، باید در ادامه مسیر آنان، خدمت به مردم را وظیفه اصلی خود بدانیم و برای رفع محرومیت‌ها و حل مشکلات جامعه تلاش کنیم.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تقدیر از همکاری مسئولان شهرستان لنگرود در خدمت به مردم، گفت: مسئولان این شهرستان با همکاری و هم افزایی مطلوب، در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، محرومیت زدایی و رفع مشکلات مناطق روستایی گام‌های مؤثری برداشته‌اند و این همراهی می‌تواند روند اجرای طرح‌های عمرانی و حل مسائل مردم را شتاب بخشد.

وی با اشاره به تدوام خدمت رسانی خدمات‌رسانی به مردم، افزود: در این فاز مشکلات راه روستا از جمله زرگوش، چنگول، لیارود، چال‌دشت و آغوذ چال، سرلیل برطرف شده است ، گفت: مجموع سپاه و بسیج برای حل سایر مشکلات این مناطق با همکاری دستگاه های خدمت رسانی تمام تلاش خود را خواهد داشت.