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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

سردار دامغانی: خدمت‌ رسانی به مردم در هیچ شرایطی متوقف نمی‌شود

سردار دامغانی: خدمت‌ رسانی به مردم در هیچ شرایطی متوقف نمی‌شود

لنگرود-فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به ضرورت تداوم خدمت‌ رسانی و حل مشکلات مردم در شرایط مختلف گفت: خدمت‌ رسانی به مردم در هیچ شرایطی متوقف نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح پروژه‌های راه روستایی بسیج سازندگی سپاه در روستای «زرگوش »بخش اطاقور شهرستان لنگرود ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس،اظهار کرد: انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس، هم در مسیر پیروزی و هم در دوران تثبیت، مراحل مهمی را پشت سر گذاشت.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه انقلاب اسلامی هم مردمی بود و هم الهی،افزود: انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی با جنگی تمام عیار روبه‌رو شد و بلوک شرق و غرب و نظام سلطه، تمام توان خود را برای شکست این انقلاب به کار گرفتند، اما این اتفاق رخ نداد.

وی با اشاره به ایستادگی مردم محروم‌ و کم برخوردار پای کار انقلاب، گفت:مردم در دورترین نقاط استان با وجود محرومیت ها نیز در صحنه های مختلف از آرمان‌های انقلاب اسلامی حمایت کردند.

مردم، صاحبان اصلی کشور و انقلاب هستند

سردار دامغانی با بیان اینکه صاحب اصلی کشور و انقلاب، مردم هستند، اظهار کرد:مسئولان باید با تکیه بر همین مردم، برای رفع مشکلات و پیشبرد امور کشور تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه دغدغه مردم، دغدغه مسئولان خدمتگزار است، افزود: کشور هر روز با مسائل و چالش‌هایی روبه‌رو است، اما تلاش ما بر این است که خدمت‌رسانی تعطیل نشود و حل مسائل مردم متوقف نشود.

فرمانده سپاه قدس گیلان، با تاکید براینکه ما جز خدمت‌رسانی به مردم، هدف دیگری برای خود قائل نیستیم و رسیدگی به مشکلات مردم برای ما لذت‌بخش است، گفت: همه فرزندان این سرزمین و نیروهای مؤمن در کنار مردم برای دفع و رفع مشکلات، حفظ و تأمین امنیت و حل مسائل مردم تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت خدمت‌رسانی به مردم و محرومیت زدایی در هر شرایطی گفت: با الگو گرفتن از راه و سیره شهدا که برای خدمت به مردم و تأمین امنیت کشور جان خود را فدا کردند، باید در ادامه مسیر آنان، خدمت به مردم را وظیفه اصلی خود بدانیم و برای رفع محرومیت‌ها و حل مشکلات جامعه تلاش کنیم.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تقدیر از همکاری مسئولان شهرستان لنگرود در خدمت به مردم، گفت: مسئولان این شهرستان با همکاری و هم افزایی مطلوب، در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، محرومیت زدایی و رفع مشکلات مناطق روستایی گام‌های مؤثری برداشته‌اند و این همراهی می‌تواند روند اجرای طرح‌های عمرانی و حل مسائل مردم را شتاب بخشد.

سردار دامغانی: خدمت‌ رسانی به مردم در هیچ شرایطی متوقف نمی‌شود

وی با اشاره به تدوام خدمت رسانی خدمات‌رسانی به مردم، افزود: در این فاز مشکلات راه روستا از جمله زرگوش، چنگول، لیارود، چال‌دشت و آغوذ چال، سرلیل برطرف شده است ، گفت: مجموع سپاه و بسیج برای حل سایر مشکلات این مناطق با همکاری دستگاه های خدمت رسانی تمام تلاش خود را خواهد داشت.

کد مطلب 6957332

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