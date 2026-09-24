یوسف شیخ‌الملوکی در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما با اشاره به وضعیت بارندگی استان قزوین اظهار کرد: در سال زراعی گذشته کاهش چشمگیری در میزان بارندگی استان داشتیم و بارش‌ها ۷۵.۲ میلی‌متر نسبت به میانگین بلندمدت کاهش پیدا کرد.

وی افزود: در هواشناسی، برای بررسی وضعیت بارش، معمولاً آمار بلندمدت با دوره آماری حداقل ۳۰ ساله مورد استفاده قرار می‌گیرد و میانگین بلندمدت بارش استان قزوین حدود ۳۰۷ میلی‌متر است.

مدیرکل هواشناسی استان قزوین ادامه داد: کاهش بارندگی موجب شد سال زراعی گذشته، ششمین سال استان از نظر طبقه‌بندی هواشناسی در شرایط خشکی و خشکسالی قرار بگیرد.

پاییز؛ افزایش تدریجی بارش‌ها از نیمه مهر

شیخ‌الملوکی با اشاره به تأثیر پدیده ال‌نینو بر الگوهای جوی جهان بیان کرد: ال‌نینو پدیده‌ای است که در دوره‌های مختلف رخ داده، اکنون نیز وجود دارد و در آینده نیز شاهد آن خواهیم بود، اما شدت آن و همراهی با سایر شاخص‌ها می‌تواند بر الگوی بارش مناطق مختلف اثرگذار باشد.

وی عنوان کرد: یکی از آثار این پدیده، کاهش بارندگی‌های موسمی در شرق و جنوب شرق آسیا بوده و این شرایط می‌تواند در ادامه بر الگوهای بارشی غرب آسیا نیز اثر بگذارد.

مدیرکل هواشناسی استان قزوین گفت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد پس از نیمه مهرماه، روند بارش‌ها به‌تدریج افزایش پیدا کند و در غرب ایران، ارتفاعات زاگرس و دو سوی ارتفاعات البرز در پاییز و ۴۵ روز نخست زمستان بارش‌های مناسبی داشته باشیم.

افزایش بارش به معنای حذف خطر نیست

شیخ‌الملوکی با بیان اینکه افزایش بارش‌ها به معنای بی‌نیازی از توجه به زیرساخت‌ها نیست، تصریح کرد: نگرانی اصلی زمانی ایجاد می‌شود که تاب‌آوری زیرساخت‌ها پایین باشد؛ زیرا اگر حجم قابل توجهی از بارش در مدت کوتاهی اتفاق بیفتد، ممکن است موجب بروز خسارت شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی رخ‌داده در جهان، دیگر نمی‌توان تغییر اقلیم را صرفاً یک تهدید احتمالی دانست، بلکه این پدیده به یک واقعیت تبدیل شده و باید متناسب با آن، تاب‌آوری زیرساخت‌ها افزایش یابد.

مدیرکل هواشناسی استان قزوین تأکید کرد: بنابراین در کنار امیدواری نسبت به بهبود وضعیت بارش‌ها، آمادگی و تقویت زیرساخت‌ها برای مواجهه با بارش‌های سنگین نیز باید مورد توجه قرار گیرد.