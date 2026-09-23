سید محسن موسوی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌منظور رفع مشکلات عمرانی و تسریع در روند توسعه شهرستان حمیدیه، نشست‌های فشرده و سازنده‌ای با حضور شهردار و دو تن از اعضای شورای اسلامی این شهر با مسئولان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت برگزار شد که نتایج بسیار خوبی به همراه داشت.

وی به نشست با معاون پارلمانی وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: در این جلسه موضوع مهم طرح جامع شهر حمیدیه به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و معاون وزیر در همان جلسه ارتباط تلفنی مستقیمی با مسئولان استانی و مدیران مربوطه در وزارتخانه برقرار کرد و قول مساعد داد تا هرچه سریع‌تر مراحل تایید و ابلاغ طرح جامع به سرانجام برسد که شهردار بتواند در خصوص اجرای بهینه امور و تسریع در پروژه‌های شهری گام بردارد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به در پیش بودن پدیده جوی ال‌نینو و ضرورت آمادگی کامل شهرستان در برابر سیلاب‌های احتمالی، درخواست ویژه‌ای از معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح شد تا در زمینه ترمیم و مقاوم‌سازی سیل‌بندها به یاری مدیریت شهری بیایند و ماشین‌آلات و تجهیزات فنی لازم در اختیار شهرداری حمیدیه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: جلسه دیگری با مسئول مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت برگزار شد و هماهنگی‌های لازم به منظور حمایت مالی از پروژه‌های شهری حمیدیه انجام گرفت تا شهرداری نواقص، کمبودها و پروژه‌های نیمه‌تمام خود را به‌صورت مکتوب تدوین و ارائه کند تا پس از اخذ مجوزهای قانونی از سوی وزیر نفت، اعتبارات و بسته‌های حمایتی مناسبی برای رفع محرومیت‌ها و توسعه زیرساخت‌ها به این شهرستان تخصیص یابد.

موسوی‌زاده در پایان فضای حاکم بر این جلسات را بسیار مثبت و مثمرثمر ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با همدلی مسئولان و تداوم این پیگیری‌ها، گام‌های بلندی در جهت آبادانی حمیدیه و ارتقای رفاه شهروندان برداشته شود.