علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشبینی احتمال بارشهای زودهنگام و بیش از نرمال در پاییز امسال اظهار کرد: مجموعه راهداری استان از ماهها قبل اقدامات لازم برای افزایش آمادگی محورهای مواصلاتی و ابنیه فنی راهها در برابر بارندگی را آغاز کرده است.
وی افزود: با توجه به پیشبینیهای انجامشده درباره رخداد النینو و احتمال بارشهای قابل توجه، نقاطی که ممکن است در زمان بارندگی برای تردد جادهای مشکل ایجاد کنند، پیش از آغاز فصل بارش شناسایی و برای رفع مشکلات آنها اقدام شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پلها و آبروها گفت: در مجموع ۵۴۷ مورد عملیات برای آمادهسازی پلهای استان در برابر بارندگی انجام شده که تعریض، تنقیه و زهکشی از جمله این اقدامات بوده است.
سلیمی ادامه داد: بیش از ۱۲۰ مورد تعمیرات اساسی و جزئی نیز روی پلهای استان انجام شده تا مقاومت آنها در برابر بارندگی و روانآب افزایش پیدا کند.
وی از اصلاح ۴۶ تقاطع فاقد آبگذر در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و خاطرنشان کرد: ۴۳ مورد زهکشی عرصه پلها نیز با هدف تسهیل جریان آب انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه پاکسازی ورودی و خروجی پلها را یکی دیگر از اقدامات انجامشده عنوان کرد و گفت: ۲۷۳ مورد پاکسازی در این بخش انجام شده تا مسیر عبور روانآب باز باشد و در زمان بارندگی از آبگرفتگی جادهها و محورهای مواصلاتی جلوگیری شود.
سلیمی افزود: طی ۶ ماه گذشته ۲۸ مورد پل و آبروی جدید نیز احداث یا تعریض شده که این اقدامات در راستای افزایش آمادگی شبکه راههای استان برای مواجهه با بارندگی انجام شده است.
وی با اشاره به یکی از عوامل ایجاد مشکل برای پلها و مسیرهای عبور آب اظهار کرد: تخلیه نخالههای ساختمانی در حاشیه راهها و اطراف پلها میتواند مسیر جریان آب را مسدود کند و هنگام بارندگی، زمینه آبگرفتگی و اختلال در تردد جادهای را فراهم آورد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با تأکید بر آمادگی نیروها و تجهیزات این مجموعه برای فصل بارندگی گفت: اکیپهای راهداری و راهدارخانههای استان آماده خدمترسانی هستند و در صورت وقوع بارش، نیروها و تجهیزات در محورهای مختلف به کار گرفته خواهند شد.
سلیمی تعداد نیروهای آمادهباش راهداری استان را ۵۷۰ نفر اعلام کرد و افزود: ۴۱۰ دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین نیز برای اجرای عملیات راهداری و مقابله با مشکلات احتمالی ناشی از بارندگی در اختیار اکیپها قرار دارد.
وی هدف اصلی اقدامات انجامشده را جلوگیری از اختلال در تردد جادهای دانست و خاطرنشان کرد: راهدارخانهها و اکیپهای راهداری در محورهای مختلف آماده هستند تا در صورت بروز آبگرفتگی، انسداد یا دیگر مشکلات، در کوتاهترین زمان ممکن برای رفع آنها وارد عمل شوند.
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