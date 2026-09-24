به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همراه اول، این کمپین با هدف تجمیع بخشی از نیازهای مرتبط با شروع سال تحصیلی در فروشگاه آنلاین همراه اول طراحی شده و پیشنهادهای آن در سه مسیر «وصل شو»، «مجهز شو» و «مسیرت رو بساز» در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
در بخش «وصل شو»، سیمکارتهای دانشجویی، انارستان، نوجوان و جوانان در کنار بستههای ویژه اینترنت و مکالمه و هدایای دیجیتال ارائه میشود. بسته ۵ گیگابایت اینترنت به همراه ۵ ساعت مکالمه برای کاربران انارستان و بسته ۱۵ گیگابایت اینترنت و ۱۵ ساعت مکالمه برای جوانان زیر ۲۸ سال، از جمله پیشنهادهای این بخش است.
مسیر «مجهز شو» نیز به ابزارها و تجهیزات مورد نیاز کاربران اختصاص دارد. در این بخش، مودم 5G با کد تخفیف ۵ میلیون تومانی، مودم 4G با کد تخفیف یک میلیون تومانی، گوشیهای اقتصادی، دستگاه هوشمند تعیین موقعیت فرزند و ۱۰ گیگابایت فضای ذخیرهسازی رایگان در «ابر همراهی» عرضه شده است.
در بخش «مسیرت رو بساز» نیز مجموعهای از خدمات آموزشی و محتوایی ارائه میشود؛ از جمله ۷۰ درصد تخفیف اشتراک پیشرفته «آکادمی همراه» به همراه هدیه دفتر یادگیری، تا ۷۰ درصد تخفیف اشتراک «فیدی پلاس»، ۷۰ درصد تخفیف اشتراک سالانه «آینو»، ۲۵ درصد تخفیف لوازمالتحریر در «چیبخونم»، یک میلیون تومان تخفیف ثبتنام در رویداد ملی «کیبُرد» و تخفیف اشتراک پلتفرم آموزش برنامهنویسی «کدیکا».
همراه اول همچنین در پایان این کمپین، میان افرادی که از پیشنهادهای سه مسیر استفاده کرده باشند، قرعهکشی میکند و به ۱۰ برگزیده، هر کدام یک کمکهزینه خرید لپتاپ اختصاص میدهد. به ازای هر ۱۰ هزار تومان خرید نیز یک امتیاز برای حضور در قرعهکشی در نظر گرفته شده است.
کمپین «کولهات را کامل بچین» با تمرکز بر نیازهای آغاز سال تحصیلی طراحی شده و تلاش دارد مجموعهای از خدمات ارتباطی، تجهیزات دیجیتال و ابزارهای آموزشی را در یک مسیر یکپارچه در اختیار مخاطبان قرار دهد.
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