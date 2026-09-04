علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی مازندران اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای هراز و کندوان در برخی مقاطع نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در محورهای سوادکوه و کیاسر، تردد خودروها عادی و روان بوده و مشکل خاصی از نظر جریان ترافیک وجود ندارد.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران همچنین درباره وضعیت جوی راههای استان گفت: در حال حاضر مداخله جوی خاصی در محورهای مواصلاتی مشاهده نمیشود و شرایط جوی راهها عادی است.
صادقی با اشاره به پیشبینی افزایش حجم تردد در محور کندوان ادامه داد: با توجه به بار ترافیکی، این محور از بعدازظهر امروز با دستور پلیس راه و با هدف تخلیه ترافیک، به صورت یکطرفه خواهد شد.
وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان اطلاع کسب کرده و ضمن رعایت مقررات، با احتیاط بیشتری در مسیرها تردد کنند.
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