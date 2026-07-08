خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: ایران در میان تمدن‌های کهن جهان جایگاهی ممتاز دارد؛ جایگاهی که تنها بر پایه قدمت تاریخی تعریف نمی‌شود، بلکه بر اساس استمرار اثرگذاری فرهنگی، سیاسی و تمدنی آن شکل گرفته است. بسیاری از تمدن‌های باستانی در گذر زمان دچار گسست شده‌اند، اما ایران توانسته است با وجود یورش‌ها، دگرگونی‌های سیاسی، تحولات مذهبی و فشارهای جهان مدرن، پیوستگی هویتی خود را تا حد زیادی حفظ کند. این تداوم، محصول یک میراث مادی صرف نیست، بلکه بر شانه‌های مردمی استوار است که در طول تاریخ، تجربه‌ای یگانه از آمیختن زمین و آسمان، علم و زیبایی، قدرت و اخلاق، و آیین و زندگی روزمره عرضه کرده‌اند.

این سرزمین چگونه در دل تاریخ، همچنان زنده، اثرگذار و الهام‌بخش باقی مانده است؟

ادبیات فارسی؛ زبان ماندگار هویت ایرانی

ادبیات فارسی یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های تمدن ایرانی و از مهم‌ترین دستاوردهای فرهنگی جهان است. این ادبیات، نه‌فقط بازتاب تجربه تاریخی ایرانیان، بلکه حامل نوعی نگاه به انسان، جهان و حقیقت است که از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته است. نام‌هایی چون فردوسی، حافظ، سعدی و مولوی، تنها نام شاعر نیستند؛ بلکه نشانه‌هایی از عمق و گستره یک سنت تمدنی‌اند.

فردوسی با شاهنامه، حافظه اسطوره‌ای، تاریخی و اخلاقی ایرانیان را در قالبی حماسی و ماندگار صورت‌بندی کرد. شاهنامه تنها روایت جنگ و پهلوانی نیست، بلکه متنی است درباره داد، خرد، وفاداری، مسئولیت و سرنوشت ملت‌ها. در آن، تاریخ به اسطوره و اسطوره به آگاهی تاریخی تبدیل می‌شود.

حافظ، با ظرافت زبانی و پیچیدگی معنایی کم‌نظیر خود، تجربه عرفانی، عشق، رندی و تردیدهای انسانی را در قالب غزل به اوج رساند. شعر او نه‌تنها در ایران، بلکه در بسیاری از سنت‌های فکری و ادبی جهان مورد توجه قرار گرفته است، زیرا زبانش حامل لایه‌هایی از معناست که هر بار می‌توان آن را از نو خواند و تفسیر کرد.

سعدی در گلستان و بوستان، پیوندی میان اخلاق، سیاست، انسان‌گرایی و تجربه زیسته برقرار کرد. نثر او موجز، روشن و اندیشه‌مند است و شعرش حکمت عملی را در قالبی ادبی عرضه می‌کند. او از چهره‌هایی است که نشان می‌دهد در فرهنگ ایرانی، ادب تنها زیبایی لفظ نیست، بلکه ابزار تأمل درباره زندگی و جامعه نیز هست. به این ترتیب است که گلستان و بوستان او به عنوان مهمترین متون تعلیمی در سراسر ایران فرهنگی تدریس می‌شده و این تعداد نسخه خطی از آن وجود دارد.

مولوی نیز افق عرفانی زبان فارسی را به جهان گشود. اندیشه او بر حرکت، عشق، دگرگونی و وحدت استوار است و همین امر باعث شده تا آثار او در سراسر جهان خوانده شوند. مولوی نماد آن وجه از فرهنگ ایرانی است که در آن، مرزهای قومی و جغرافیایی فرو می‌ریزند و انسان در گستره‌ای جهان‌وطنی و ساحث معنوی وجود خود دیده می‌شود.

معماری ایرانی؛ پیوند قدرت، زیبایی و کارکرد

معماری، انطور که آرتور ابهام پوپ میگوید موسیقی منجمد است، و در ایران ان را با گونه والای کلام یعنی شعر میتوان قیاس کرد. معماری ایرانی در طول تاریخ، یکی از روشن‌ترین نمودهای تلفیق هنر و نیاز بوده است. آثار برجسته‌ای مانند تخت‌جمشید، بیستون، سی‌وسه‌پل و پل خواجو نشان می‌دهند که در این سرزمین، معماری صرفاً برای رفع احتیاج ساخته نشده، بلکه برای انتقال معنا، نظم و هویت نیز به‌کار رفته است.

تخت‌جمشید نماد شکوه سیاسی و سازمان‌یافتگی امپراتوری هخامنشی است. این مجموعه، در عین عظمت، دارای نظمی دقیق و زبانی بصری است که جایگاه اقوام، هیبت پادشاهی و شکوه دولت را به نمایش می‌گذارد. اینجا معماری به ابزار بیان اقتدار تبدیل شده است.

بیستون نیز بیش از یک اثر سنگی است؛ این کتیبه یک سند تاریخی و سیاسی است که از قدرت، مشروعیت و زبان در ایران باستان سخن می‌گوید. اهمیت بیستون در این است که متن و سنگ را به هم پیوند می‌دهد و تاریخ را به‌صورت مکتوب در دل طبیعت ثبت می‌کند.

سی‌وسه‌پل و پل خواجو نیز جلوه‌هایی از معماری شهری در ایران‌اند که نشان می‌دهند چگونه یک سازه کاربردی می‌تواند به اثری هنری و فرهنگی تبدیل شود. این پل‌ها نه‌فقط گذرگاه، بلکه بخشی از زیست شهری، منظر اجتماعی و حافظه جمعی اصفهان‌اند. در آن‌ها، مهندسی به زیبایی‌شناسی و کارکرد به معنا تبدیل شده است.

باغ ایرانی و قنات؛ تمدن در خدمت زیست

یکی از عمیق‌ترین دستاوردهای تمدن ایرانی، تبدیل نیازهای زیستی به صورت‌های هنری و فرهنگی است. قنات، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابداعات مهندسی ایرانی، تنها راهی برای دسترسی به آب نبود، بلکه پایه‌ای برای شکل‌گیری سکونت، کشاورزی و آبادانی در مناطق خشک و نیمه‌خشک شد. اما همین دستاورد عملی، در فرهنگ ایرانی به بخشی از زیبایی‌شناسی و نظم فضایی نیز تبدیل گردید.

باغ ایرانی بر همین منطق بنا شده است. گوهر پنهان اب در باغ ایرانی به هزار صورت جلوه میکند؛ آب، درخت، هندسه و سایه در نظمی سنجیده قرار می‌گیرند تا فضایی میان طبیعت و فرهنگ پدید آورند. این فضا نه‌فقط محل استراحت، بلکه نمادی از آرمان نظم، تعادل و بهشت‌گونگی است. از این‌رو، باغ ایرانی را می‌توان یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تبدیل ماده به معنا در تاریخ تمدن دانست.

ایران در مواجهه با جهان مدرن

در دوره معاصر نیز ایران همچنان در کانون تحولات مهم جهانی قرار داشته است. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها، پرونده هسته‌ای ایران است که این کشور را در مرکز مناقشه‌ای جهانی درباره دانش، امنیت، حاکمیت ملی و موازنه قدرت قرار داده است. این پرونده نشان می‌دهد که ایران، همان‌گونه که در تاریخ کهن خود در مرکز تمدن بوده، در جهان معاصر نیز در قلب مسائل حساس بین‌المللی حضور دارد.

برنامه هسته‌ای ایران تنها یک پروژه فنی نیست؛ بلکه به نمادی از جایگاه ایران در نسبت با علم، استقلال و نظم جهانی تبدیل شده است. این موضوع، بخشی از روایت بزرگ‌تر ایران در مواجهه با مدرنیته است؛ روایتی که در آن، یک کشور کهن می‌کوشد جایگاه خود را در جهانی متغیر حفظ و بازتعریف کند.

مردم ایران؛ ضامن پایداری تمدن و گسترش فرهنگی فراتر از مرزها

در میان همه عناصر یادشده، مهم‌ترین عامل تداوم ایران، مردم آن هستند. این مردمان در طول تاریخ، بارها با بحران، اشغال، تغییر سلسله‌ها، دگرگونی‌های فکری و فشارهای بیرونی روبه‌رو شده‌اند، اما هر بار توانسته‌اند با آمیختگیِ شگفت‌انگیزِ سنت و نوآوری، هویت خود را بازسازی کنند. قدرت ایران فقط در آثار و دولت‌ها نیست؛ در شیوه زیستن، معنا دادن و پیوند زدن تجربه‌های متفاوت نیز هست.

آنچه ضامن پایداری این سرزمین و تمدن است مردمانی هستند تجربه ای یگانه به جهانیان عرضه می‌کنند. ایرانیان در طول تاریخ و همه عرصه‌ها توانسته اند با آمیختگی و هماهنگی غریبی مفاهیم زمینی و آسمانی را با هم پیوند بزنند.

حتی در آیین‌های جمعی معاصر، این ویژگی به‌روشنی دیده می‌شود. در تشییع امام خمینی، حضور گسترده مردم تنها یک رویداد سیاسی نبود، بلکه نمایش آشکاری از ظرفیت جامعه ایرانی برای تبدیل آیین به حافظه جمعی بود. در چنین لحظه‌هایی، جمعیت از یک اجتماع صرف، به یک تجربه تاریخی مشترک بدل می‌شود؛ تجربه‌ای که در آن، احساس، وفاداری، هویت و انسجام اجتماعی درهم می‌آمیزند.

از این منظر، ایرانیان فقط وارثان یک تمدن کهن نیستند؛ آنان خود، در هر دوره، بخشی از فرآیند بازآفرینی این تمدن بوده‌اند. همین مردم‌اند که با زبان، شعر، معماری، آیین و حافظه، گذشته را به اکنون پیوند داده‌اند.

در بستر شکوفایی همین مردم است که تجربه های علمی و مهندسی ساده ای مثل ساختن یک پل روی رودخانه تبدیل به سی و سه پل و پل خواجو می‌شود که شعری با مصالح و خشت و سنگ است؛ ساختن کاخی سلطنتی بر پهنه دشت، ستونهای تخت جمشید را برمیکشد که با همه شکستگی شکوه تاریخ مردمانی قانون‌مند و آیین ورز را به رخ جهانیان می‌کشد؛ قناتها تبدیل به شعر مجسم می‌شوند در باغهای ایرانی؛ حماسه و فلسفه و دانش جامه شعر می‌پوشند و دهان به دهان می‌چرخند و سینه به سینه پرواز می‌کنند و از قایقرانان چین و تخت و کاخهای شاهان هند تا باغهای الحمرا و تیغه شمشیر شاهان عثمانی سیلان پیدا کرده اند.

ایران دل زمین، و عرصه عرضه تجربه های منحصر به فرد جهان

وقتی همه این عناصر را در کنار هم قرار دهیم، تصویری روشن‌تر از ایران به دست می‌آید: کشوری که هم تمدنی کهن است، هم فرهنگی زنده؛ هم در معماری و ادبیات درخشان است، هم در آیین و حافظه جمعی؛ هم در تاریخ سیاسی حضور پررنگ دارد، هم در تحولات معاصر جهان. ایران را نمی‌توان تنها با یک عنوان تعریف کرد، زیرا هویت آن چندلایه، عمیق و پیوسته است.

ایران هنوز هم این تجربه را به جهان عرضه می‌کند، وقتی خبرنگار غربی برای اولین بار به ایران امده و شگفت زده از حضور مردم سنج و دمام و طبل میگیرد و چفیه بر گردن می‌بندد و چشم می‌بندد تا ضربه های سازها در ارتعاشات وجودش تداعی رزم و دویدن اسبها و صدای شمشیرها را بکند... آنانکه به تشییع رهبر شهید آمدند، شاید بار اولشان باشد که ایران را می‌بینند و در این تجربه تاریخی با سیل جمعیت همراه می‌شوند؛ و فرصت قطره بودن در دریایی را پیدا میکنند که در عین رنگارنگ بودن یکپارچه ویکرنگ است و سالهاست در فراز و فرود جهان موج زده و دنیا را به مهر و خرد و وفاداری و زیبایی هدایت کرده است.‌

اینگونه است که مرزهای سیاسی در حقیقتی بزرگتر حل می‌شوند، مردمانی از عراق و یمن و لبنان و کشمیر و پاکستان و هند و کنیا و بوسنی و گرجستان و... در سوگ رهبر کشوری حاضر می‌شوند که بعصی شان حتی مرز مشترک هم ندارند، اما دلهای به هم پیوسته و رشته های مهر جانشان را به هم نزدیک کرده است.

این گستره اثرگذاری نشان می‌دهد که ایران نه یک فرهنگ بسته، بلکه تمدنی صادرکننده معنا و حاکم بر دلها و تصرف کننده جانها است. بسیاری از مفاهیم زیبایی‌شناسی، نظم، آیین و حتی سیاست، از طریق تعاملات تاریخی ایران با جهان پیرامون منتقل شده‌اند. به همین دلیل، ایران را نمی‌توان صرفاً درون مرزهای کنونی‌اش فهمید؛ ایران یک حوزه تمدنی گسترده است که در بخش‌های مختلف جهان اسلامی و فراتر از آن بازتاب یافته است. ایران فقط سازنده بنا نیست، بلکه آفریننده «معنا» در فضای جهان ماده است.