ناوگان خطوط عادی منطقه ۱۲ تهران به‌ طور کامل برقی شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، مهدی علیزاده، با اشاره به اهمیت برقی‌سازی ناوگان در محدوده مرکزی پایتخت اظهار کرد: منطقه ۱۲ به دلیل قرار گرفتن در مرکز شهر تهران، وجود بازارها، مراکز تجاری و آموزشی و حجم بالای تردد شهروندان، از مناطق مهم پایتخت در حوزه حمل‌ونقل عمومی است و با برقی‌شدن کامل ناوگان خطوط عادی این محدوده، منطقه ۱۲ به یک منطقه سبز حمل‌ونقلی تبدیل شده است.

وی افزود: ساعت فعالیت این خطوط از ۵:۳۰ صبح تا ۲۱:۳۰ است و خدمات‌رسانی ناوگان اتوبوس‌های برقی در این بازه زمانی انجام می‌شود.

علیزاده ادامه داد: همزمان با آغاز سال تحصیلی و افزایش تقاضای سفر، خدمات‌رسانی در این محدوده با استفاده از ناوگان پاک و با نهایت هماهنگی با شبکه متروی تهران انجام شده است تا شهروندان بتوانند با سهولت بیشتری به شبکه حمل‌ونقل عمومی دسترسی داشته باشند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: در حال حاضر ۷ خط با ۱۳۲ دستگاه اتوبوس هایگر تک‌کابین برقی خدمات‌رسانی می‌کنند. این ناوگان در ایستگاه‌های شارژ بعثت، قورخانه و کیانشهر شارژ می‌شود.

این خطوط شامل موارد زیر است:

۱. خط ۲۷۶: میدان خراسان ـ پایانه کاوه

۲. خط ۳۱۷: پایانه شوش ـ میدان بهارستان

۳. خط ۳۱۹: پایانه جنوب ـ سعدی جنوبی

۴. خط ۳۲۱: انتهای خیابان ۱۷ شهریور ـ میدان امام خمینی (ره)

۵. خط ۳۵۶: میدان جمهوری اسلامی ـ پل کریم‌خان زند

۶. خط ۳۵۸: ابتدای خیابان فردوسی ـ پایانه بیهقی

۷. خط ۴۰۷: میدان جمهوری اسلامی ـ بهارستان

علیزاده با تأکید بر تداوم رویکرد شرکت واحد در توسعه حمل‌ونقل پاک خاطرنشان کرد: برقی‌سازی خطوط عادی منطقه ۱۲، گامی عملی در مسیر کاهش آلایندگی، ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی و حرکت به سمت توسعه حمل‌ونقل سبز در پایتخت است.