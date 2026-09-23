پورخاقان: صیانت از سلامت نیروهای مسلح، مأموریت اصلی سازمان قضایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد، دفاع مقدس را مدرسه‌ای برای تربیت نسل مقاومت دانست و گفت: اقتدار امروز کشور در برابر تهدیدها، حاصل ایمان، شجاعت و فداکاری نیروهای مسلح و مردم است.

وی، با تأکید بر اینکه امنیت جامعه بدون نیروهای مسلح مقتدر امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: ارتش، سپاه، فراجا، بسیج و نیروهای امنیتی با پشتوانه ملت در برابر تهدیدها ایستاده‌اند و امنیت کشور مرهون تلاش و فداکاری این مجموعه است.

وی افزود: قدرت دفاعی کشور تنها به تجهیزات وابسته نیست و ایمان، انگیزه، شجاعت و روحیه فداکاری نیروهای مسلح از مؤلفه‌های مهم اقتدار دفاعی کشور به شمار می‌رود.

پورخاقان همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت نیروهای مسلح گفت: نیرویی که با تمام وجود برای دفاع از کشور در میدان حضور دارد، باید از نظر معیشتی نیز مورد توجه قرار گیرد تا مشکلات اقتصادی، ذهن او را از مأموریت اصلی دور نکند.

وی فلسفه تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح را صیانت از سلامت نیروهای مسلح دانست و تصریح کرد: افتخار سازمان قضایی این نیست که اعلام کند چه تعداد نیرو مجازات یا زندانی شده‌اند؛ بلکه باید با استفاده از ظرفیت‌های پیشگیرانه، نظارتی و قضایی از سلامت نیروهایی که لباس حراست از ملت را بر تن دارند، حفاظت کند.