https://mehrnews.com/x3d8JT ۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷ کد مطلب 6957406 استانها فارس استانها فارس ۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷ رزمایش «جانفدایان ایران» در زرقان زرقان- در این ویدئو رزمایش مردم زرقان در اجتماع «جانفدایان ایران» این شهرستان را مشاهده کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6957406 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع «جانفدایان ایران» در خرامه «جانفدایان ایران» در شیراز؛ سومین حرم اهلبیت(ع) به میدان آمد آغاز رزمایش جانفدایان ایران در شیراز محدودیتهای ترافیکی مراسم رژه «جانفدایان ایران» در شیراز رزمایش بزرگ ۱۵۰ هزار نفری جان فدایان ایران در فارس سازماندهی بیش از ۷۴ هزار نفر در شیراز برای رزمایش «جانفدایان ایران» برچسبها جانفدایان ایران زرقان رزمایش
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