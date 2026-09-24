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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

رزمایش «جانفدایان ایران» در زرقان

رزمایش «جانفدایان ایران» در زرقان

زرقان- در این ویدئو رزمایش مردم زرقان در اجتماع «جانفدایان ایران» این شهرستان را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6957406

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