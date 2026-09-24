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۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۸

۳ واحد صنفی متخلف در تبریز به تعزیرات معرفی شدند

۳ واحد صنفی متخلف در تبریز به تعزیرات معرفی شدند

تبریز- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از تشکیل پرونده برای سه واحد صنفی متخلف در جریان گشت مشترک بازرسی از واحدهای عرضه کالاهای اساسی در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشدید نظارت بر بازار، گشت‌های مشترک بازرسی با حضور کارشناسان تعزیرات حکومتی و بازرسان دستگاه‌های نظارتی از جمله جهاد کشاورزی و معاونت غذا و دارو در تبریز اجرا شد.

وی افزود: در این گشت مشترک، دو تیم بازرسی در سطح شهر تبریز فعالیت کردند و در مجموع پنج مورد بازرسی از سه واحد صنفی خرده‌فروش کالاهای اساسی و دو داروخانه انجام شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی ادامه داد: در جریان بازرسی از سه واحد صنفی عرضه‌کننده کالاهای اساسی، تخلفاتی از جمله عدم درج قیمت، صادر نکردن فاکتور و نداشتن کارت بهداشت مشاهده و برای واحدهای متخلف پرونده تشکیل شد.

حضرتی با اشاره به یکی از پرونده‌های تشکیل‌شده گفت: این واحد صنفی در پی گزارش هیئت امنای یکی از مساجد محله مورد بازرسی قرار گرفت و تخلف گران‌فروشی میوه در آن محرز شد.

وی همچنین درباره بازرسی از داروخانه‌ها گفت: در ادامه این گشت، دو داروخانه نیز از نظر نحوه توزیع و فروش دارو، قیمت‌ها و موجودی اقلام دارویی مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مربوط به موجودی و عرضه دارو از طریق سامانه تیتک بررسی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در بازرسی‌های انجام‌شده از این دو داروخانه، تخلفی مشاهده نشد.

حضرتی تأکید کرد: گشت‌های مشترک نظارتی با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و کنترل روند عرضه کالاهای اساسی و دارو در استان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در سایر شهرستان‌های استان نیز گشت‌های مشترک با حضور دستگاه‌های مرتبط و در چارچوب برنامه‌های نظارتی اجرا می‌شود.

کد مطلب 6957155

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