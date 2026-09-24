۳ واحد صنفی متخلف در تبریز به تعزیرات معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و تشدید نظارت بر بازار، گشتهای مشترک بازرسی با حضور کارشناسان تعزیرات حکومتی و بازرسان دستگاههای نظارتی از جمله جهاد کشاورزی و معاونت غذا و دارو در تبریز اجرا شد.
وی افزود: در این گشت مشترک، دو تیم بازرسی در سطح شهر تبریز فعالیت کردند و در مجموع پنج مورد بازرسی از سه واحد صنفی خردهفروش کالاهای اساسی و دو داروخانه انجام شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی ادامه داد: در جریان بازرسی از سه واحد صنفی عرضهکننده کالاهای اساسی، تخلفاتی از جمله عدم درج قیمت، صادر نکردن فاکتور و نداشتن کارت بهداشت مشاهده و برای واحدهای متخلف پرونده تشکیل شد.
حضرتی با اشاره به یکی از پروندههای تشکیلشده گفت: این واحد صنفی در پی گزارش هیئت امنای یکی از مساجد محله مورد بازرسی قرار گرفت و تخلف گرانفروشی میوه در آن محرز شد.
وی همچنین درباره بازرسی از داروخانهها گفت: در ادامه این گشت، دو داروخانه نیز از نظر نحوه توزیع و فروش دارو، قیمتها و موجودی اقلام دارویی مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مربوط به موجودی و عرضه دارو از طریق سامانه تیتک بررسی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در بازرسیهای انجامشده از این دو داروخانه، تخلفی مشاهده نشد.
حضرتی تأکید کرد: گشتهای مشترک نظارتی با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و کنترل روند عرضه کالاهای اساسی و دارو در استان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در سایر شهرستانهای استان نیز گشتهای مشترک با حضور دستگاههای مرتبط و در چارچوب برنامههای نظارتی اجرا میشود.
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