به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلی‌زاده ظهر چهارشنبه در پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خوسف اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، همه دستگاه‌های اجرایی باید با بسیج امکانات و ظرفیت‌های موجود، برای بازگشایی مطلوب مدارس و فراهم کردن شرایط مناسب برای دانش‌آموزان همکاری کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مدرسه‌سازی افزود: توسعه فضاهای آموزشی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام باید با جدیت دنبال شود تا دانش‌آموزان شهرستان از فضاهای آموزشی مناسب برخوردار شوند.

فرماندار خوسف از راه‌اندازی هنرستان در جوار معدن در این شهرستان برای نخستین بار خبر داد و گفت: این هنرستان از مهرماه پذیرای دانش‌آموزان در رشته معدن خواهد بود.

قلی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های معدنی خوسف ادامه داد: ظرفیت معادن شهرستان تنها نباید در حوزه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد، بلکه باید از این ظرفیت برای توسعه آموزش‌های مهارتی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش معدن نیز بهره برد.

وی همچنین از اجرای طرح تجهیز مدارس پرجمعیت شهرستان به پنل‌های خورشیدی خبر داد و افزود: این طرح با هدف استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد درآمد پایدار برای مدارس در حال اجراست.

فرماندار خوسف بیان کرد: تاکنون دو مدرسه در شهر خوسف به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند و درآمد حاصل از فروش برق تولیدی آن‌ها به‌صورت مستقیم به حساب مدارس واریز می‌شود.

قلی‌زاده توسعه انرژی‌های پاک در مدارس را اقدامی مؤثر در کاهش هزینه‌ها و ایجاد منابع درآمدی پایدار دانست و اظهار کرد: با توجه به ظرفیت مناسب شهرستان خوسف در حوزه انرژی خورشیدی، باید از این ظرفیت در بخش آموزش و پرورش نیز بهره بیشتری گرفت.

وی بر هم‌افزایی آموزش و پرورش، دستگاه‌های اجرایی، خیران و بخش خصوصی برای توسعه فضاهای آموزشی، تجهیز مدارس و گسترش آموزش‌های مهارتی متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای شهرستان تأکید کرد.