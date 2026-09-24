اروپا در قبال تجاوز آمریکا به ایران باید رویکرد مسئولانه اتخاذ کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است با خوزه مانوئل آلبارس بوئنو، وزیر خارجه اسپانیا دیدار و گفت وگو کرد.

عراقچی در این دیدار با تشریح تحولات جاری‌ در منطقه غرب آسیا، بر اهمیت اتخاذ رویکردی مسئولانه و منطبق با حقوق بین‌الملل از سوی کشورهای اروپایی در قبال اقدامات تجاوزکارانه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به تداوم اشغالگری و نسل‌کشی فلسطینیان و توسعه‌طلبی تجاوزکارانه اسرائیل در منطقه، مسئولیت همه دولت‌ها برای توقف این تجاوزات و مواخذه و مجازات جنایتکاران صهیونیست را متذکر شد.

در این دیدار درباره مناسبات دوجانبه ایران و اسپانیا نیز بحث و تبادل نظر شد.