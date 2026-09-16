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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

طرح «شوق رویش» برای توانمندسازی جوانان هلال احمر مهریز برگزار شد

طرح «شوق رویش» برای توانمندسازی جوانان هلال احمر مهریز برگزار شد

یزد- رئیس هلال احمر مهریز از برگزاری طرح «شوق رویش» با هدف جذب، آموزش و توانمندسازی جوانان و توسعه مشارکت آنان در فعالیت‌های بشر دوستانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد، حسن مودب اظهار کرد: در این طرح، جوانان با فعالیت‌ها و مأموریت‌های جمعیت هلال احمر آشنا شدند و آموزش‌های امدادی و عملیاتی را فرا گرفتند.

وی افزود: آموزش کمک‌های اولیه، حمایت روانی، ارتباطات رادیویی، امداد کوهستان، کار با آمبولانس و خودروی ست نجات، اسکان اضطراری و آشنایی با تیم آنست و سگ‌های زنده‌یاب از محورهای آموزشی این طرح بود.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مهریز هدف از اجرای این طرح را افزایش مهارت‌های امدادی جوانان و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال آنان در فعالیت‌های بشردوستانه عنوان کرد.

کد مطلب 6948884

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