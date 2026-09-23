به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح چهارشنبه در برنامه زنده «نوروز دانش» شبکه استانی دنا اظهار کرد: جمعبندی نهایی بر این است که تمامی مدارس و کلاسهای درس استان بهصورت حضوری دایر باشند.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۵۰ هزار دانشآموز و ۱۵ هزار فرهنگی در مدارس استان مشغول فعالیت هستند و روند آموزشی بر اساس برنامههای تدوینشده از سوی وزارت آموزش و پرورش، ادارهکل آموزش و پرورش استان و شهرستانها دنبال میشود.
شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در جمع برترینهای کشور
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به موفقیتهای اخیر شورای آموزش و پرورش استان اشاره کرد و گفت: حدود یک ماه پیش و در مراسمی با حضور وزیران آموزش و پرورش و کشور، شورای آموزش و پرورش استان بهعنوان یکی از پنج شورای برتر کشور معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.
رحمانی تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد در بسیاری از شاخصهای ارزیابی، بهویژه در حوزه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، جایگاه مطلوبی دارد.
وی همچنین با اشاره به ارزیابی اخیر عملکرد ادارات کل آموزش و پرورش کشور بیان کرد: بر اساس نتایج اعلامشده، کهگیلویه و بویراحمد در جمع ۱۰ استان برتر کشور قرار گرفته است.
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