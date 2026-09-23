دانش آموزان کشور را در مسیر علم و دانایی به قله های سرافرازی برسانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی ظهر چهارشنبه در آیین بازگشایی مدارس آذربایجان‌ غربی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دانش آموزان میناب با اشاره به تقدیم هزاران شهید از آذربایجان‌غربی در راه دفاع از کشور، افزود: حدود ۳۶ هزار شهید در استان خون مقدس خود را تقدیم کردند تا امروز در امنیت و آرامش باشیم و وظیفه ماست که از دستاوردهای خون این عزیزان محافظت کنیم.

وی خطاب به دانش‌آموزان حاضر در این مراسم گفت: شما که امروز پشت میزهای درس می‌نشینید و سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنید، باید بدانید که وارث خون شهدا هستید و باید در مسیر اهداف آنان گام بردارید.

امام جمعه ارومیه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی، خاطرنشان کرد: دانش آموزان باید تلاش کنند کشور را در مسیر علم، دانش، دانایی و توانایی به قله‌های پیشرفت و سرافرازی برسانند.

حجت الاسلام قریشی در ادامه، ارتباط با خداوند را نخستین عامل موفقیت انسان دانست و اظهار کرد: اگر می‌خواهید در زندگی و به‌ویژه در دوران تحصیل موفق باشید، ارتباط خود را با خدای تبارک و تعالی محکم کنید؛ چرا که خداوند متعال قدرت مقدس و لایزال الهی است و اگر به خدای سبحان تکیه و اعتماد کنید، لطف و کمک او در تمام مراحل زندگی همراه شما خواهد بود.

وی نماز را یکی از مهم‌ترین جلوه‌های ارتباط با خداوند عنوان کرد و افزود: ارتباط خود را با خداوند به‌ویژه از طریق نماز حفظ کنید و این ارتباط را در تمام مراحل زندگی ادامه دهید.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی دومین عامل موفقیت دانش‌آموزان را احترام به والدین و معلمان دانست و گفت: پدران و مادران شما لحظه‌لحظه عمرشان را برای تربیت و آینده شما صرف کرده‌اند، به فکر شما بوده و هستند؛ بنابراین از آنان تبعیت کنید، احترامشان را نگه دارید و آنان را عزیز بدارید.

آموزش و پرورش مسیر تربیت نسل آینده را در مکتب شهدا دنبال کند

استاندار آذربایجان‌غربی با گرامیداشت یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، میناب گفت: دستگاه آموزش و پرورش با تربیت نسل آینده باید مسیر و مکتب شهدا را تداوم بخشد.

رضا رحمانی در این مراسم اظهار کرد: بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، بازگشت شور، نشاط، سرزندگی و صفا و صمیمیت به فضای جامعه است و آغاز این روزها برای همه ما موجب خرسندی است.

وی با تأکید بر اینکه مجموعه مدیریت استان خود را خدمتگزار جامعه دانش‌آموزی و فرهنگی می‌داند، افزود: همه ما به عنوان خدمتگزار در کنار دانش‌آموزان، معلمان و مجموعه آموزش و پرورش هستیم و امیدواریم سال تحصیلی جدید با موفقیت و دستاوردهای ارزشمند همراه باشد.

رحمانی آغاز سال تحصیلی جدید به صورت حضوری پس از دوران جنگ را فرصتی برای تعامل و دیدار دانش آموزان با یکدیگر و اولیای مدرسه دانست و گفت: بازگشایی مدارس بار دیگر شور، نشاط، سرزندگی، صفا و صمیمیت را به فضای آموزشی بازگردانده و زمینه ارتباط مستقیم و مؤثر دانش‌آموزان با معلمان، مربیان و یکدیگر را فراهم کرده است.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ضرورت تداوم راه شهدا در تربیت نسل جدید، گفت: انتظار می‌رود دستگاه آموزش و پرورش نیز با تربیت و پرورش نسل جوان، در مسیر مکتب شهدا حرکت کرده و زمینه تداوم این راه را در نسل‌های آینده فراهم کند.