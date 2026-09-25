  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

تاکید عراقچی بر اراده ایران برای توسعه و تعمیق مناسبات با قرقیزستان

تاکید عراقچی بر اراده ایران برای توسعه و تعمیق مناسبات با قرقیزستان

وزیرخارجه در دیدار با همتای قرقیزستانی بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و تعمیق مناسبات با قرقیزستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، بعد از ظهر پنج‌شنبه با جیلبک کولبایف وزیر امور خارجه جمهوری قرقیزستان، دیدار و درباره روابط دوجانبه و مهم‌ترین تحولات منطقه آسیای مرکزی، قفقاز و غرب آسیا تبادل نظر و رایزنی کرد.

عراقچی بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و تعمیق مناسبات با قرقیزستان در چارجوب رویکرد ایران برای گسترش روابط با کشورهای آسیای میانه و قفقاز، در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور تأکید کرد.

عراقچی همچنین با تشریح آخرین تحولات منطقه‌ای در سایه تداوم اقدامات تجاوزکارانه و مداخله‌جویانه آمریکا و نیز جنگ اقتصادی این کشور علیه ایران، تأکید کرد ایران در دفاع از حاکمیت، امنیت و منافع ملی خود ثابت‌قدم و قاطعانه عمل خواهد کرد.

وزرای امور خارجه ایران و قرقیرستان همچنین درباره پیگیری توافقات روسای جمهور دو کشور و اجرای تفاهم‌های فیمابین در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری رایزنی کردند.

کد مطلب 6957923
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها