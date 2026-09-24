پیش بینی هواشناسی هرمزگان؛ رودان گرم ترین شهر هرمزگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، الهام بازیار صبح پنجشنبه در تشریح وضعیت جوی و دریایی استان، اظهار کرد: امروز صبح جوی پایدار در سطح استان پیشبینی میشود و در سواحل و جزایر نیز مه رقیق صبحگاهی خواهیم داشت.
وی افزود: از ساعات بعدازظهر با رشد ابر در ارتفاعات شرقی، برخی ارتفاعات غربی و شمالی استان احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق و تگرگ وجود دارد.
کارشناس سازمان هواشناسی هرمزگان، ادامه داد: در نقاطی که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، تندباد لحظهای و بروز گردوغبار دور از انتظار نیست.
بازیار، توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و حضور در بستر رودخانههای فصلی به ویژه در مناطق شرقی، شمالی و غربی استان خودداری شود.
وی درباره وضعیت دریایی استان نیز، گفت: تا ساعات ظهر امروز شرایط دریا نسبتاً آرام و برای تردد مساعد خواهد بود، اما از ساعات بعدازظهر با افزایش باد جنوبغربی شرایط دریا ناپایدار میشود.
کارشناس هواشناسی هرمزگان، تصریح کرد: بیشینه سرعت باد در تنگه هرمز و جنوب جزیره لارک به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت میرسد و ارتفاع امواج دریا نیز تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
بازیار، توصیه کرد: شناورهای سبک صیادی و تفریحی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب از تردد دریایی خودداری کنند.
وی با بیان اینکه این شرایط تا روز جمعه نیز تداوم خواهد داشت، گفت: برای روز جمعه نیز در ساعات بعدازظهر و شب ناپایداریهای جوی در استان پیشبینی میشود.
کارشناس سازمان هواشناسی هرمزگان درباره وضعیت دمایی استان نیز، اظهار کرد: روز گذشته افزایش نسبی دما در استان ثبت شد و دمای بندرعباس با حدود ۶ درجه افزایش نسبت به روز پیش از آن به ۴۱.۵ درجه سانتیگراد رسید.
بازیار، افزود: امروز نوسانات دمایی بندرعباس بین یک تا ۲ درجه پیشبینی میشود و صبح امروز حاجیآباد با دمای ۲۲ درجه خنکترین و رودان در ۲۴ ساعت گذشته با دمای ۴۴ درجه سانتیگراد گرمترین شهر استان گزارش شده است.
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