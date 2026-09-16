قیمت جهانی طلا افزایش یافت؛ هر اونس ۴۳۲۸ دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بهای هر اونس طلای نقدی در معاملات امروز با ۰.۸ درصد افزایش به ۴ هزار و ۳۲۸ دلار و ۳۹ سنت رسید. در مقابل، معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل ماه دسامبر با ۰.۹ درصد کاهش، ۴ هزار و ۳۶۹ دلار و ۵۰ سنت معامله شد.

تمرکز اصلی بازارها اکنون بر تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا قرار دارد. بر اساس داده‌های CME FedWatch که رویترز به آن استناد کرده، معامله‌گران احتمال ۹۲.۴ درصدی برای افزایش دست‌کم ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست روز چهارشنبه را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.

فرانک والباوم، تحلیلگر بازار در پلتفرم معاملاتی Naga.com، گفت موضع سخت‌گیرانه فدرال رزرو می‌تواند به قیمت طلا فشار وارد کند، در حالی که پیام‌های نرم‌تر بانک مرکزی آمریکا درباره مسیر آینده نرخ بهره می‌تواند زمینه بازگشت قیمت این فلز گرانبها را فراهم کند.

طلا معمولاً به‌عنوان پوششی در برابر تورم مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، اما افزایش نرخ‌های بهره هزینه فرصت نگهداری این فلز بدون بازده را بالا می‌برد و می‌تواند جذابیت آن را در مقایسه با دارایی‌های دارای بازده کاهش دهد.

قیمت طلا در شرایطی افزایش یافته که بازار نفت با کاهش قیمت مواجه شده است. سرمایه‌گذاران همچنین تحولات منطقه و خطر اختلال در عرضه انرژی را دنبال می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند بر انتظارات تورمی و در نتیجه مسیر سیاست پولی بانک‌های مرکزی اثرگذار باشد.

رویترز همچنین گزارش داد که بازده بالای اوراق قرضه دولتی آمریکا و افزایش ریسک‌های سیاسی این کشور از عواملی هستند که در روزهای اخیر به مقاومت قیمت طلا کمک کرده‌اند. کامرزبانک نیز اعلام کرده است که مقاومت طلا در برابر فشارهای ناشی از بازده بالای اوراق، قابل توجه بوده و نگرانی‌های مالی و سیاسی از عوامل حمایت‌کننده بازار هستند.

در سایر فلزات گرانبها، قیمت هر اونس نقره با ۱.۵ درصد افزایش به ۶۴ دلار و ۶۰ سنت رسید. پلاتین نیز ۰.۷ درصد افزایش یافت و به هزار و ۷۸۸ دلار و ۲۵ سنت رسید و پالادیوم با رشد ۱.۶ درصدی، هزار و ۳۰۹ دلار و ۸۰ سنت معامله شد.

در همین حال، بازارها در انتظار نشست خبری رئیس فدرال رزرو پس از اعلام تصمیم نرخ بهره هستند؛ رویدادی که می‌تواند سرنخ‌های بیشتری درباره مسیر سیاست پولی آمریکا و روند آتی بازارهای جهانی ارائه کند.