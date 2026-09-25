احیای امنیت کشتیرانی در منطقه مستلزم توقف تروریسم اقتصادی امریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پائولو رانژل وزیر امور خارجه پرتغال، بعد از ظهر پنج‌شنبه در حاشیه هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و گفتگو کردند.

وزرای امور خارجه ایران و پرتغال در این دیدار درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی و موضوعات دوجانبه مورد اهتمام دو کشور به تبادل نظر پرداختند.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح تحولات جاری در منطقه، ناامنی موجود در تنگه هرمز و اخلال در کشتیرانی را نتیجه مستقیم اقدامات‌ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و تاکید کرد احیای امنیت کشتیرانی در منطقه مستلزم توقف اقدامات ناامن‌ساز و تروریسم اقتصادی آمریکا است.

عراقچی تصریح کرد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن باید رویکردی مستقل، مسئولانه و منطبق با حقوق بین‌الملل در قبال تحولات منطقه غرب آسیا داشته باشند.