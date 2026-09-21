شناگر ایران در ۵۰ متر کرال پشت هفتم شد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، هومر عباسی امروز در فینال ۵۰ متر کرال پشت مردان در مرکز آبی توکیو به آب زد و با زمان ۲۵.۲۳ ثانیه به کار خود پایان داد. عباسی صبح امروز در مرحله مقدماتی با ثبت زمان ۲۵.۳۷ ثانیه، ضمن صعود به فینال، رکورد ملی این ماده را جابهجا کرده بود و در فینال نیز ۱۴ صدم ثانیه از رکورد صبح خود بهتر شنا کرد.
به این ترتیب، رکورد ملی ۵۰ متر کرال پشت در فاصله چند ساعت، دو بار توسط عباسی تغییر کرد و بهترین زمان ثبتشده یک شناگر ایرانی در این ماده به ۲۵.۲۳ ثانیه رسید.
در فینال این ماده، «شو جی» از چین با زمان ۲۴.۰۴ ثانیه مدال طلا را به دست آورد، «وانگ ژی» دیگر نماینده چین با زمان ۲۴.۴۹ ثانیه دوم شد و «یون جی» از کره جنوبی با ثبت زمان ۲۴.۵۴ ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت.
عباسی با صعود به فینال ۵۰ متر کرال پشت، نخستین شناگر ایرانی شد که در این ماده به فینال بازیهای آسیایی راه پیدا میکند. حضور او در مرحله نهایی همچنین به انتظار ۱۶ ساله شنای ایران برای حضور در فینال انفرادی بازیهای آسیایی پایان داد.
بدین ترتیب، پرونده عباسی در ۵۰ متر کرال پشت بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا با جایگاه هفتم، دو رکورد ملی در یک روز و ثبت نخستین حضور یک شناگر ایرانی در فینال این ماده بسته شد.
هومر عباسی که به فینال رقابت های شنا در ماده ۵۰ متر کرال پشت راه یافته بود با کسب جایگاه هفتم به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، هومر عباسی امروز در فینال ۵۰ متر کرال پشت مردان در مرکز آبی توکیو به آب زد و با زمان ۲۵.۲۳ ثانیه به کار خود پایان داد. عباسی صبح امروز در مرحله مقدماتی با ثبت زمان ۲۵.۳۷ ثانیه، ضمن صعود به فینال، رکورد ملی این ماده را جابهجا کرده بود و در فینال نیز ۱۴ صدم ثانیه از رکورد صبح خود بهتر شنا کرد.
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