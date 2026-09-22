به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم تیم ملی شنا ایران در دسته نخست مرحله مقدماتی ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط با ترکیب هومر عباسی، امیر مطاعی، محمد قاسمی و سامیار عبدلی به آب زد.
هومر عباسی در بخش نخست ۱۰۰ متر کرال پشت، امیر مطاعی در بخش دوم ۱۰۰ متر قورباغه، محمد قاسمی در بخش سوم ۱۰۰ متر پروانه و سامیار عبدلی در بخش پایانی ۱۰۰ متر کرال سینه برای تیم ایران شنا کردند.
ملیپوشان ایران با ثبت زمان ۳:۴۳.۲۰ موفق شدند رکورد ملی ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط مردان را در ناگویا بهبود دهند. رکورد پیشین این ماده ۳:۴۴.۴۰ بود که با عملکرد تیم ایران، رکورد جدید به ۳:۴۳.۲۰ رسید.
هومر عباسی و امیر مطاعی پیش از حضور در این ماده، در رقابتهای انفرادی نیز به میدان رفته بودند. عباسی در ۱۰۰ متر کرال پشت و مطاعی در ۱۰۰ متر قورباغه، هر کدام دو بار رکورد ملی را شکستند و در پایان رقابتهای انفرادی خود در جایگاه هفتم قرار گرفتند.
تیم ایران با وجود ثبت رکورد جدید ملی، در دسته نخست مرحله مقدماتی ششم شد و در مجموع با زمان ۳ دقیقه و ۴۳ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه در جایگاه دوازدهم قرار گرفت و نتوانست یکی از سهمیههای فینال ۴ در ۱۰۰ متر مختلط مردان را به دست آورد.
رقابتهای شنای بازیهای آسیایی ناگویا تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
تیم ۴ در ۱۰۰ متر مختلط ایران رکورد شکنی کرد اما فینالیست نشد
تیم ملی شنا ایران در مرحله مقدماتی ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط مردان بازیهای آسیایی ناگویا رکورد ملی این ماده را شکست، اما در مجموع به فینال این رقابتها نرسید.
به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم تیم ملی شنا ایران در دسته نخست مرحله مقدماتی ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط با ترکیب هومر عباسی، امیر مطاعی، محمد قاسمی و سامیار عبدلی به آب زد.
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