شناگر ایران در ۲۰۰ متر آزاد فینالیست نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسمی شناگر ماده ۲۰۰ متر آزاد مردان ایران امروز در جریان بازی های آسیایی در دسته چهارم و خط دو به آب زد و زمان ۱:۵۳:۳۹ را به ثبت رساند.



با توجه به نتایج ثبت‌شده در مرحله مقدماتی، قاسمی در جایگاه بیست و سوم قرار گرفت و موفق به قرار گرفتن در جمع فینالیست‌های این ماده نشد و به این ترتیب رقابت او در ۲۰۰ متر آزاد بازی‌های آسیایی به پایان رسید.



مسابقات شنا در بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا در مرکز آبی توکیو برگزار می‌شود و تا روز جمعه ادامه دارد.