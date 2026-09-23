شناگر ایران در ۲۰۰ متر آزاد فینالیست نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسمی شناگر ماده ۲۰۰ متر آزاد مردان ایران امروز در جریان بازی های آسیایی در دسته چهارم و خط دو به آب زد و زمان ۱:۵۳:۳۹ را به ثبت رساند.
با توجه به نتایج ثبتشده در مرحله مقدماتی، قاسمی در جایگاه بیست و سوم قرار گرفت و موفق به قرار گرفتن در جمع فینالیستهای این ماده نشد و به این ترتیب رقابت او در ۲۰۰ متر آزاد بازیهای آسیایی به پایان رسید.
مسابقات شنا در بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا در مرکز آبی توکیو برگزار میشود و تا روز جمعه ادامه دارد.
محمد قاسمی در مرحله مقدماتی مسابقات شنا ماده ۲۰۰ متر آزاد مردان به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسمی شناگر ماده ۲۰۰ متر آزاد مردان ایران امروز در جریان بازی های آسیایی در دسته چهارم و خط دو به آب زد و زمان ۱:۵۳:۳۹ را به ثبت رساند.
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