آمبولانس ۲۳ ساله در کاشان در چرخه خدمت است

مهرداد فرزندیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ناوگان اورژانس ۱۱۵ کاشان حدود ۵۰ دستگاه آمبولانس، اتوبوسآمبولانس و موتورلانس دارد، اظهار کرد: از این تعداد، یک دستگاه اتوبوسآمبولانس و پنج دستگاه موتورلانس است که طی یک سال و نیم اخیر به ناوگان اضافه شدهاند و مابقی را آمبولانسها تشکیل میدهند.
وی ابراز کرد: از مجموع آمبولانسهای موجود، ۳۸ دستگاه فعال هستند که به جز دو یا سه دستگاهی که طی دو سال اخیر دریافت کردهایم، بیشتر آنها فرسودهاند و برخی آمبولانسها ۱۷ سال و حتی ۲۳ سال قدمت دارند.
رئیس اورژانس کاشان با اشاره به مشکلات ناشی از فرسودگی آمبولانسها تصریح کرد: این خودروها به دلیل استهلاک بالا بهطور مداوم از چرخه عملیات خارج و برای تعمیر به کارگاه منتقل میشوند که همین موضوع میتواند بر توان عملیاتی ناوگان تأثیر بگذارد.
وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از آمبولانسهای اورژانس وارداتی هستند و برای تعمیر آنها به قطعاتی نیاز داریم که باید از خارج کشور تأمین شود. افزایش نرخ ارز و مشکلات ناشی از تحریمها باعث شده هم تأمین قطعات با دشواری مواجه شود و هم هزینه تعمیرات افزایش پیدا کند.
فرزندی پور گفت: در شرایط فعلی ناچاریم با همین امکانات موجود به مردم خدمات ارائه کنیم. میدانیم که وضعیت برخی آمبولانسهای ما در شأن مردم نیست و از این بابت شرمنده مردم هستیم، اما تلاش میکنیم با همین ظرفیت موجود، خدمات اورژانسی را به بهترین شکل ممکن ارائه دهیم.
وی با درخواست از خیران برای مشارکت در نوسازی ناوگان اورژانس افزود: از خیران بزرگوار شهرستان درخواست میکنم در زمینه اورهال و بازسازی آمبولانسهای موجود یا خرید آمبولانسهای جدید به اورژانس کمک کنند.
رئیس اورژانس کاشان خاطرنشان کرد: اورژانس کشور برای تشویق خیران به مشارکت در نوسازی ناوگان اعلام کرده است که ۵۰ درصد هزینه خرید آمبولانس را تقبل میکند و ۵۰ درصد دیگر از سوی خیران تأمین خواهد شد که میتواند ظرفیت مناسبی برای نوسازی ناوگان اورژانس باشد.
وی همچنین از اجرای عملیات تعمیرات آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ کاشان خبر داد و گفت: با پیگیریهای رئیس اورژانس کاشان، یک تیم تعمیراتی برای رفع مشکلات آمبولانسهای این شهرستان وارد کاشان شد.
فرزندی پور افزود: به دلیل خرابیهای متعدد آمبولانسها، این تیم طی چند روز بهصورت شبانهروزی و با حضور یک اکیپ چهار نفره در شهرستان فعالیت کرد و خوشبختانه توانستیم تعداد زیادی از آمبولانسها را با کمترین هزینه ممکن مجدداً راهاندازی کنیم.
وی با اشاره به مهمترین مشکلات فنی آمبولانسهای اورژانس اظهار کرد: به دلیل وارداتی بودن بخش عمدهای از آمبولانسها، بیشترین مشکل ما مربوط به تأمین قطعات است و گرانی قطعات و مشکلات ناشی از تحریمها، دسترسی به قطعات مورد نیاز را دشوار کرده است.
رئیس اورژانس کاشان تأکید کرد: هدف ما این است که حتی با وجود محدودیتهای موجود، آمبولانسهای بیشتری را در چرخه عملیات نگه داریم تا خدماترسانی به مردم با کمترین وقفه انجام شود.
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