برگزاری ششمین جشنواره موسیقی مقامی آذربایجان در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نصیربیگی روز پنجشنبه با اشاره به انتشار فراخوان ششمین دوره جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان موغام اظهار کرد: موسیقی طنین احساسات پاک و نجواهای درون انسان هاست که از رنج و غم تا رزم و امید را در بر می‌گیرد. در این میان موسیقی اصیل و فاخر مقامی (موغام) آوای دلنشین فرهنگ و روایتگر حماسه‌ها و بازتاب روح مقاومت و وحدت عمیق به شمار می‌رود.

وی افزود: در ایامی که کشور عزیزمان درگیر جنگ تحمیلی سوم بود وطن با هجمه‌های میدانی و رسانه‌ای دشمن آمریکایی-صهیونی مواجه شد و سرخی پرچم میهن با خون قائد عظیم الشان انقلاب اسلامی، فرماندهان رشید و سربازان غیور، کودکان معصوم و هموطنان بیگناه رنگین‌تر و نقش الله در میانه سفیدی پرچم مقدس ایران درخششی جاودان داشت.

وی تاکید کرد: گام‌های فرهنگی و مبتنی بر هنر که به همت و همراهی هنرمندان غیور کشور برداشته می‌شود روشنگر راه مقاومت و گویای استواری سرزمین ما است.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز با اشاره به انتشار پوستر و فراخوان جشنواره، خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در نظر دارد با بهره گیری از غنای موسیقی موغام گامی در جهت ایجاد شور حماسی در میان مردم در روزهای مقاومت برداشته و ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی را برگزار کند.

نصیربیگی از عموم هنرمندان عرصه موسیقی دعوت کرد با مشارکت در این جشنواره ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام را به رویدادی ماندگار در عرصه هنر تبدیل کرده و آثاری مثال زدنی از روزهای تلخ و شیرین سرزمینمان بسازند.