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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷

مهلت تحویل آثار ششمین جشنواره موسیقی موغام تمدید شد

مهلت تحویل آثار ششمین جشنواره موسیقی موغام تمدید شد

تبریز- دبیر اجرایی ششمین جشنواره موسیقی مقامی آذربایجان "موغام"، از تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره تا یکم شهریور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا میرزازاده روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود: با توجه به استقبال صورت گرفته از جشنواره و خواست هنرمندان مبنی بر تعیین زمان بیشتر برای ارسال آثار به دبیرخانه، این مهلت تا ساعت ۱۶ روز یکم شهریورماه تمدید شد و این مهلت نهایی برای ارسال نمونه آثار جهت رقابت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به استمرار روند اجرایی از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز افزود: از این رو هنرمندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره تا زمان تعیین شده ارسال نمایند.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به تغییر در زمانبندی این جشنواره، زمان برگزاری آن به دهه اول مهرماه ۱۴۰۵ موکول شده است.

میرزازاده اظهار داشت: تمدید مهلت ارسال آثار، فرصتی برای مشارکت گسترده‌تر هنرمندان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع این حوزه بوده و می‌تواند زمینه حضور استعدادهای تازه و ارائه آثار پخته‌تر و باکیفیت‌تر را فراهم کند.

دبیر اجرایی ششمین جشنواره موسیقی مقامی آذربایجان گفت: بر این اساس، با توجه به ماهیت تخصصی جشنواره و ضرورت فراهم شدن امکان حضور هنرمندان از نقاط مختلف، این تصمیم با هدف افزایش فراگیری جشنواره و ارتقای سطح کیفی آثار اتخاذ شده است.

گفتنی است ششمین جشنواره موسیقی مقامی آذربایجان موغام، به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز و همراهی انجمن موسیقی استان و نهادهای فرهنگی در روند برگزاری است.

مهلت تحویل آثار ششمین جشنواره موسیقی موغام تمدید شد

کد مطلب 6913521

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