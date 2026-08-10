مهلت تحویل آثار ششمین جشنواره موسیقی موغام تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا میرزازاده روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود: با توجه به استقبال صورت گرفته از جشنواره و خواست هنرمندان مبنی بر تعیین زمان بیشتر برای ارسال آثار به دبیرخانه، این مهلت تا ساعت ۱۶ روز یکم شهریورماه تمدید شد و این مهلت نهایی برای ارسال نمونه آثار جهت رقابت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به استمرار روند اجرایی از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز افزود: از این رو هنرمندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره تا زمان تعیین شده ارسال نمایند.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به تغییر در زمانبندی این جشنواره، زمان برگزاری آن به دهه اول مهرماه ۱۴۰۵ موکول شده است.

میرزازاده اظهار داشت: تمدید مهلت ارسال آثار، فرصتی برای مشارکت گسترده‌تر هنرمندان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع این حوزه بوده و می‌تواند زمینه حضور استعدادهای تازه و ارائه آثار پخته‌تر و باکیفیت‌تر را فراهم کند.

دبیر اجرایی ششمین جشنواره موسیقی مقامی آذربایجان گفت: بر این اساس، با توجه به ماهیت تخصصی جشنواره و ضرورت فراهم شدن امکان حضور هنرمندان از نقاط مختلف، این تصمیم با هدف افزایش فراگیری جشنواره و ارتقای سطح کیفی آثار اتخاذ شده است.

گفتنی است ششمین جشنواره موسیقی مقامی آذربایجان موغام، به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز و همراهی انجمن موسیقی استان و نهادهای فرهنگی در روند برگزاری است.