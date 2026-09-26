شناسایی ۵۷۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جم اظهار کرد: صیانت از منابع آبی از وظایف شرکت آب منطقهای خراسان رضوی است و با هرگونه برداشت غیرمجاز در این زمینه برخورد میشود.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی بیان کرد: همچنین مصرف هزار و ۶۰ فقره چاه مجاز هوشمند در این بازه زمانی کنترل و ۶۰ حلقه چاه جدید نیز به کنتور هوشمند مجهز شدند.
وی ادامه داد: ۱۶ هزار حلقه چاه مجاز در این استان وجود دارد که ۹ هزار و ۷۸۲ فقره از این تعداد چاه کشاورزی است.
جم خاطرنشان کرد: همچنین برآورد میشود حدود پنج هزار و ۷۰۰ حلقه چاه غیرمجاز با حجم برداشت حدود ۱۴ میلیون متر مکعب در استان خراسان رضوی فعال باشد.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی با بیان اینکه خراسان رضوی درگیر خشکسالیهای پیاپی است و در شرایط تنش آبی قرار داریم، گفت: در این شرایط برداشتهای غیرمجاز فقر منابع آبی را بیشتر میکند، از این رو شناسایی و برخورد با این انشعابات و چاهها با جدیت پیگیری میشود.
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