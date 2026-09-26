به گزارش خبرگزاری مهر، صادق حیدری در راستای اجرای برنامههای عملیاتی قوه قضاییه و با هدف صیانت از حقوق شهروندی، با حضور در منطقه زیباکنار خرمآباد و همراهی معاون خدمات شهری شهرداری و دیگر مسئولان ذیربط، وضعیت زیرساختها و خدمات شهری این منطقه را مورد ارزیابی قرار داد.
وی در جریان این بازدید با ابراز نارضایتی از برخی نابسامانیهای موجود، دستورات قضایی لازم را برای رفع مشکلات و بهبود شرایط منطقه به مسئولان مربوطه ابلاغ کرد.
تأکید بر ساماندهی حریم خرمرود
حیدری با تأکید بر ضرورت ارتقای سلامت و امنیت عمومی، از مسئولان شهری خواست در اسرع وقت نسبت به تنظیف و ساماندهی حریم رودخانه خرمرود اقدام کنند.
وی همچنین بر ضرورت ترمیم و بازسازی مسیر پیادهروی شهروندان، ساماندهی فضای سبز و رسیدگی به وضعیت اشجار پارک تأکید کرد و ایجاد سیستم اصولی دفع فاضلابهای سطحی را نیز از دیگر اقدامات ضروری در این منطقه دانست.
دستور حصارکشی پیرامون دریاچه مهتاب
معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان مرکز استان با توجه به وجود خطرات جانی در محدوده دریاچه مهتاب، دستور ویژهای برای حصارکشی پیرامون این دریاچه صادر کرد.
حیدری هدف از این اقدام را پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و صیانت از جان شهروندان عنوان کرد و خواستار اجرای سریع این دستور از سوی مسئولان مربوطه شد.
تعیین تکلیف پروژه پل جهادگران
در بخش دیگری از این بازدید، وضعیت پروژه پل جهادگران نیز مورد بررسی قرار گرفت.
معاون دادستان مرکز استان با انتقاد از طولانیشدن روند اجرای این پروژه، مقرر کرد شهرداری خرمآباد در کوتاهترین زمان ممکن فرآیند قانونی انتخاب پیمانکار را تکمیل کرده و عملیات اجرایی ساخت پل را آغاز کند.
هشدار قضایی درباره اجرای دستورات
حیدری در پایان با هشدار جدی به متولیان امر، تأکید کرد: نظارت دستگاه قضایی بر روند اجرای دستورات صادرشده به صورت نامحسوس و مستمر ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در صورت هرگونه اهمال، سستی یا تفریط در انجام وظایف قانونی و همچنین عدم رفع نقایص اعلامشده، با عوامل خاطی بدون هیچگونه اغماض و بر اساس موازین قانونی برخورد خواهد شد.
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