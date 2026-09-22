  1. ورزش
  2. توپ و تور
۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

ثبت دومین برد برای تیم ملی والیبال ساحلی

ثبت دومین برد برای تیم ملی والیبال ساحلی

تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو با شکست بنگلادش به دومین برد خود در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مسابقات والیبال ساحلی مردان بیستمین دوره بازی‌های آسیایی با حضور ۳۰ تیم در هشت گروه مقدماتی از ۲۹ شهریور به میزبانی آیچی‑ناگویا ژاپن آغاز شد و تا ۱۱ مهرماه ادامه دارد .

تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) که در دیدار نخست خود موفق به شکست مالدیو شده بود، از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح امروز (سه شنبه ۳۱ شهریور) در دومین مسابقه خود در گروه H مرحله مقدماتی به مصاف بنگلادش (راتول / راکش) رفت و دو بر صفر به پیروزی رسید.

ملی پوشان کشورمان در این دیدار با امتیازهای ۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۱۲ فاتح میدان شدند تا دومین برد خود را ثبت کنند و از ساعت ۸:۳۰ دقیقه روز پنج شنبه دوم مهر در سومین و آخرین مسابقه مرحله مقدماتی به مصاف ژاپن (کوروساوا / میزوماچی) بروند.

تیم ملی والیبال ساحلی یک ایران (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) نیز که در گروه F با تیم‌های تایلند، عمان و تیمور شرقی هم‌گروه است، از ساعت ۸:۳۰ دقیقه فردا (چهارشنبه یکم مهر) در دومین بازی خود به مصاف عمان (یوسف العبری / خلفان المعمری) می‌رود. این تیم ایران در مسابقه نخست خود تیمور شرقی را شکست داده بود.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران را در این بازی‌ها همراهی می‌کنند.

کد مطلب 6954753
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه