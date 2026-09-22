ثبت دومین برد برای تیم ملی والیبال ساحلی

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مسابقات والیبال ساحلی مردان بیستمین دوره بازی‌های آسیایی با حضور ۳۰ تیم در هشت گروه مقدماتی از ۲۹ شهریور به میزبانی آیچی‑ناگویا ژاپن آغاز شد و تا ۱۱ مهرماه ادامه دارد .

تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) که در دیدار نخست خود موفق به شکست مالدیو شده بود، از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح امروز (سه شنبه ۳۱ شهریور) در دومین مسابقه خود در گروه H مرحله مقدماتی به مصاف بنگلادش (راتول / راکش) رفت و دو بر صفر به پیروزی رسید.

ملی پوشان کشورمان در این دیدار با امتیازهای ۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۱۲ فاتح میدان شدند تا دومین برد خود را ثبت کنند و از ساعت ۸:۳۰ دقیقه روز پنج شنبه دوم مهر در سومین و آخرین مسابقه مرحله مقدماتی به مصاف ژاپن (کوروساوا / میزوماچی) بروند.

تیم ملی والیبال ساحلی یک ایران (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) نیز که در گروه F با تیم‌های تایلند، عمان و تیمور شرقی هم‌گروه است، از ساعت ۸:۳۰ دقیقه فردا (چهارشنبه یکم مهر) در دومین بازی خود به مصاف عمان (یوسف العبری / خلفان المعمری) می‌رود. این تیم ایران در مسابقه نخست خود تیمور شرقی را شکست داده بود.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران را در این بازی‌ها همراهی می‌کنند.