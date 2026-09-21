سرمربی والیبال ساحلی: می خواهیم در ناگویا تاریخ سازی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، رحمان رئوفی، سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی ایران، پس از پیروزی مقابل تیمور شرقی گفت: خدا را شکر، امروز بچهها خیلی راحت بازی کردند و موفق شدند با نتیجه دو بر صفر و اختلاف زیاد، بهخصوص در نیمه دوم، حریف خودشان را شکست بدهند.
رئوفی این را گفت و ادامه داد: تیمور شرقی از آن سطح یک و دو آسیا فاصله دارد، ولی ما بازی را جدی گرفتیم و روی تکنیکهای خودمان و کارهایی که باید در زمین انجام میدادیم تمرکز کردیم. انشاءالله بتوانیم همین روند را در بازی بعدیمان که مقابل عمان است ادامه بدهیم. فکر میکنم بازی آخر ما با تایلند، جنگ برای صدرنشینی باشد.
سرمربی ایران در پایان گفت: اینجا قطر، چین و ژاپن، میزبان، از تیمهای خوب آسیا هستند، ولی من فکر میکنم در بازی با ژاپن، تیم دیگر ایران، بچههای ایران آنها را شکست میدهند. چون قد تیم ما بلندتر است و بچهها میتوانند در حمله بهتر باشند. تایلند هم از تیمهای خوب آسیا است. دو تیمی که اینجا حضور داریم، بهترین شرایط را داریم، وضعمان خوب است و حقیقتاً شانس مدال داریم. تمام فکر و ذکر ما گرفتن مدال است و امیدوارم اینجا تاریخسازی کنیم.
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