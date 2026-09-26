اردوغان: جای جنایتکار جنگی در دادگاه است نه پشت تریبون سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در مراسم اختتامیه بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی تجاری اکسپو و بیستونهمین مجمع بینالمللی کسبوکار در استانبول گفت: جنایتکاران جنگی جایشان در جایگاه سازمان ملل نیست، بلکه باید در دادگاههایی باشند که در آنجا بابت جنایاتی که مرتکب شدهاند و خونی که ریختهاند، پاسخگو باشند.
وی هشدار داد اگر عاملان نسلکشی در برابر عدالت و تاریخ پاسخگو نشوند، همان جنایتها بار دیگر تکرار خواهد شد.
اردوغان با تأکید بر حمایت ترکیه از مردم فلسطین گفت: «مردم فلسطین تنها و رهاشده نیستند.» وی افزود مردم غزه نیز در مسیر دستیابی به حقوق و عدالت تنها نیستند و آنکارا تا حد توان به بیان حقیقت و دفاع از مظلومان ادامه خواهد داد.
رئیسجمهور ترکیه همچنین با اشاره به تحولات غزه و لبنان تأکید کرد که آنکارا در برابر فشارها عقبنشینی نخواهد کرد و حتی اگر کسانی از بیان صریح مواضع ترکیه ناراحت شوند، این کشور به گفتن حقیقت ادامه خواهد داد.
اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود گفت منطقهای که ترکیه در مرکز آن قرار دارد با «طوفانی تمامعیار از بحرانها» روبهروست و نظام جهانی نیز از نظر مشروعیت، نمایندگی و عدالت با بنبست مواجه شده است.
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