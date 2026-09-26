وام اصناف با جواز کسب؛ مبلغ، سود و سامانه ثبت نام

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تامین سرمایه در گردش، خرید تجهیزات و توسعه فعالیت از مهم ترین دلایل درخواست وام توسط صاحبان واحدهای صنفی است. با این حال، «وام با جواز کسب» نام یک تسهیلات واحد نیست و شرایط آن در هر بانک تفاوت دارد. جواز کسب فعالیت قانونی متقاضی را اثبات می کند، اما پرداخت وام به گردش حساب، اعتبار بانکی، توان بازپرداخت و تضمین نیز وابسته است.

در این راهنما، مبلغ تقریبی، سود یا کارمزد و مسیر ثبت درخواست در بانک های مهر ایران، سامان، رسالت، ملت، ملی و سپه بررسی شده است. ارقام اعلام شده سقف اسمی طرح ها در زمان تهیه گزارش هستند و بانک ممکن است پس از اعتبارسنجی، مبلغ کمتری را تصویب کند.

آیا سامانه واحدی برای ثبت نام وام اصناف وجود دارد؟

خیر؛ سامانه یکپارچه ای برای ثبت نام وام اصناف تمام بانک ها وجود ندارد. هر بانک درخواست را از همراه بانک، پیشخوان اینترنتی، صفحه اختصاصی طرح یا شعبه خود دریافت می کند. بنابراین ابتدا باید بانک و نام دقیق طرح را انتخاب کنید و سپس وارد مسیر رسمی همان بانک شوید.

داشتن پروانه معتبر، نخستین شرط بررسی پرونده های صنفی است. اگر هنوز مجوز ندارید یا اعتبار آن پایان یافته است، پیش از درخواست وام، مراحل دریافت جواز کسب مغازه را بررسی کنید. مغایرت نشانی، رسته فعالیت یا تاریخ اعتبار پروانه می تواند روند بررسی وام را متوقف کند.

مبلغ، نرخ و روش ثبت نام وام اصناف در بانک ها

بانک مهر ایران، طرح نارون: سقف تسهیلات اصناف دارای جواز کسب تا یک میلیارد تومان است. وام قرض الحسنه بوده و کارمزد آن از صفر تا ۴ درصد تعیین می شود. افتتاح حساب، مشاهده امتیاز و درخواست از اپلیکیشن کیوبانک انجام می شود؛ در صورت فعال نبودن گزینه اصناف باید از شعبه پیگیری کرد.

بانک سامان، تسهیلات ویژه اصناف: مشتری جدید در مرحله اول تا ۵۰۰ میلیون تومان و در دوره تمدید تا یک میلیارد تومان می تواند درخواست کند. نرخ براساس مصوبه بانکی زمان قرارداد است. فرم اولیه در صفحه تسهیلات ویژه اصناف sb24.ir ثبت و پرونده در شعبه تکمیل می شود.

بانک رسالت، تسهیلات مشاغل خرد: سقف اعلامی حساب های تجاری واجد شرایط می تواند تا یک میلیارد تومان باشد؛ اما مبلغ واقعی به امتیاز و اعتبارسنجی بستگی دارد. وام قرض الحسنه با کارمزد تا ۴ درصد است. افتتاح حساب از mresalat.ir ، اعتبارسنجی از مرآت، برآورد امتیاز و سفته از آی کاپ و درخواست نهایی از پیشخوان اینترنتی انجام می شود.

بانک ملت، طرح شایان: سقف اشخاص حقیقی تا ۲ میلیارد تومان و حداکثر حدود ۴.۵ برابر معدل حساب است. نرخ تقریبی براساس معدل و بازپرداخت حدود ۱۴ تا ۲۳ درصد خواهد بود. درخواست از پیشخوان الکترونیک، بانکداری اینترنتی، همراه بانک یا مگابانک ملت ثبت می شود. این طرح اختصاصی اصناف نیست.

بانک ملی، طرح مهربانی ملی: سقف وام تا ۳۰۰ میلیون تومان است. تسهیلات سود بانکی ندارد و با کارمزد انتخابی صفر، ۲ یا ۴ درصد ارائه می شود. افتتاح حساب، مشاهده امتیاز و درخواست از سامانه یا اپلیکیشن بام به آدرس baambank.ir انجام می شود. مبلغ نهایی به میانگین حساب و اعتبار متقاضی بستگی دارد.

بانک سپه، طرح نگین امید: سقف طرح تا ۳۰۰ میلیون تومان، بدون سود بانکی و با کارمزد ۲ درصد است. متقاضی در سامانه یا اپلیکیشن امید بانک ثبت نام می کند، حساب قرض الحسنه می سازد و در بخش بانکداری قرض الحسنه، امتیاز خود را می بیند.

نکته: طرح نارون مهر ایران و تسهیلات سامان مستقیما برای اصناف تعریف شده اند. شایان ملت، مهربانی ملی ، بانک رسالت و نگین امید طرح های عمومی مبتنی بر حساب هستند که صاحبان جواز کسب نیز در صورت احراز شرایط می توانند درخواست کنند.

شرایط دریافت وام با جواز کسب

پروانه کسب معتبر و منطبق با فعالیت فعلی

فعال بودن محل کسب و مشخص بودن نشانی آن

نداشتن بدهی غیرجاری یا چک برگشتی رفع سوءاثر نشده

گردش یا میانگین حساب متناسب با شرایط طرح

رتبه اعتباری و توان بازپرداخت قابل قبول

ارائه ضامن، چک، سفته یا وثیقه در صورت درخواست بانک

صرف داشتن جواز کسب، دریافت وام را قطعی نمی کند. همچنین پروانه کسب معمولا مدرک شغلی است، نه وثیقه ای که به تنهایی جایگزین تمام تضمین های بانکی شود.

مدارک لازم برای درخواست

کارت ملی و شناسنامه متقاضی

پروانه کسب معتبر

سند مالکیت یا اجاره نامه محل فعالیت

شماره شبا و گردش حساب دوره مورد نظر بانک

اطلاعات مالیاتی و شناسه یکتای مجوز، در صورت درخواست

مدارک ضامن یا اسناد مربوط به تضمین

پیش فاکتور تجهیزات یا مواد اولیه در وام های دارای مصرف مشخص

مراحل ثبت نام وام اصناف با جواز کسب

هدف و مبلغ مورد نیاز را مشخص کنید: تعیین کنید تسهیلات برای سرمایه در گردش، خرید تجهیزات یا توسعه فعالیت است.

طرح های فعال را مقایسه کنید: علاوه بر سقف وام، نرخ، مدت میانگین حساب، اقساط و نوع تضمین را بررسی کنید.

از مسیر رسمی بانک اقدام کنید: همراه بانک، پیشخوان اینترنتی یا فرم رسمی طرح را باز کنید و از ثبت اطلاعات در سایت های واسطه خودداری کنید.

اطلاعات و مدارک را تکمیل کنید: مشخصات هویتی، شغلی، بانکی و جواز کسب باید بدون مغایرت باشند.

اعتبارسنجی را انجام دهید: بانک بدهی، چک برگشتی، امتیاز حساب و توان پرداخت اقساط را بررسی می کند.

تضمین و قرارداد را تکمیل کنید: پس از تایید اولیه، مبلغ نهایی، کارمزد یا سود، اقساط و تضمین مورد نیاز اعلام می شود.

اگر تاکنون برای وام با جواز کسب اقدام نکرده اید یا در انتخاب سامانه و تکمیل مراحل مشکل دارید، می توانید ثبت درخواست خود را به یک کافی نت معتبر بسپارید. برای اطلاع از هزینه این خدمات، نرخنامه کافی نت را مشاهده کنید و تعرفه خدمات ثبت نام وام با جواز کسب را در شهر خود بررسی کنید.

وام فوری با جواز کسب چقدر واقعی است؟

هیچ وامی فقط با بارگذاری جواز کسب و بدون بررسی بانکی به صورت قطعی پرداخت نمی شود. کامل بودن مدارک، آماده بودن تضمین، نتیجه اعتبارسنجی و وجود منابع در شعبه بر زمان پرداخت اثر دارد. عبارت هایی مانند «وام تضمینی»، «بدون اعتبارسنجی» یا «پرداخت فوری فقط با جواز» باید با احتیاط بررسی شوند.

سوالات متداول

آیا ثبت درخواست کاملا اینترنتی است؟

در بعضی بانک ها افتتاح حساب و ثبت اولیه آنلاین است؛ اما ممکن است برای تحویل مدارک، تضمین یا امضای قرارداد مراجعه به شعبه لازم باشد.

کدام بانک وام اختصاصی اصناف دارد؟

طرح نارون مهر ایران و بسته تسهیلات ویژه اصناف بانک سامان مستقیما صاحبان مشاغل را هدف قرار داده اند. سایر طرح های معرفی شده عمومی هستند.

آیا می توان بدون ضامن وام گرفت؟

در برخی پرونده ها چک، سفته، وثیقه، اعتبار شغلی یا امتیاز حساب جایگزین ضامن می شود؛ اما تصمیم نهایی به طرح و نتیجه اعتبارسنجی بانک بستگی دارد.

برای دریافت وام اصناف، ابتدا اعتبار جواز کسب و وضعیت بانکی خود را بررسی کنید؛ سپس مبلغ، نرخ، مدت بازپرداخت و مسیر رسمی بانک ها را مقایسه کنید. سقف های اعلام شده برای همه متقاضیان قطعی نیستند و ملاک نهایی، نتیجه اعتبارسنجی و شرایط درج شده در قرارداد بانک است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.