به گزارش خبرنگار مهر، موسی چهارداغی، ظهر یکشنبه، در حاشیه اجرای اردوی جهادی در روستای شوروان شهرستان پیشوا و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرحهای محرومیتزدایی و حمایت از عشایر توسط بسیج و بسیج سازندگی در مناطق کمبرخوردار در حال اجراست.
وی افزود: این طرحها با همکاری سپاه ناحیه پیشوا، ادارهکل دامپزشکی استان تهران و مجموعههای شهرستانی دنبال میشود.
مدیر محرومیتزدایی بسیج سازندگی سپاه استان تهران ادامه داد: هدف از اجرای این طرحها، ارائه خدمات تخصصی و رایگان به دامداران و عشایر مناطق کمبرخوردار است.
چهارداغی گفت: یکی از محورهای این طرح، واکسیناسیون دامهای سبک و اجرای برنامههای بهداشتی و پیشگیرانه برای حفظ سلامت دامهاست.
وی افزود: واکسیناسیون دامها و تزریق واکسنهای مورد نیاز در همین چارچوب در حال انجام است.
مدیر محرومیتزدایی بسیج سازندگی سپاه استان تهران با اشاره به آغاز عملیات سمپاشی بیان کرد: سمپاشی دام و اماکن دامی نیز در قالب این طرح آغاز شده است.
چهارداغی خاطرنشان کرد: تلاش میشود با استمرار همکاری مجموعههای اجرایی، خدمات مورد نیاز تا پایان پروژههای تعریفشده در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.
وی در پایان از همکاری سپاه ناحیه پیشوا، بسیج سازندگی و ادارهکل دامپزشکی استان تهران و شهرستان پیشوا قدردانی کرد و گفت: استمرار این همکاریها میتواند روند خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار و جامعه عشایری را تقویت کند.
نظر شما