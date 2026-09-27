به گزارش خبرنگار مهر، عظیم سرافراز مدیر آموزش و پرورش دزفول پیش از ظهر امروز یکشنبه در حاشیه بهره برداری از این طرح ها که در هنرستان دخترانه شهید حسینپورمحمد قالوندی واقع در شهر منتظران دزفول برگزار شد، اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید،۳۰ کلاس درس در قالب ۶ فضای آموزشی در شهرستان دزفول افتتاح و بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این طرحها با مشارکت جامعه خیرین مدرسهساز، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و مدیریت آموزش و پرورش دزفول و با هدف توسعه فضاهای آموزشی و تأمین نیاز دانشآموزان شهرستان اجرا شدهاند.
مدیر آموزش و پرورش دزفول عنوان کرد: این پروژهها شامل هنرستان ۶ کلاسه شهید حسینپورمحمد قالوندی در شهر منتظران، مدرسه ۶ کلاسه شهید حسنی مرداس در شهر دزفول، مدرسه سهکلاسه در روستای بنهعیسی واقع در بخش چغامیش، مدرسه ۶ کلاسه حاج عبدالرّضا اخلاصی، مدرسه ۶ کلاسه قرآنی حضرت زهرا و مدرسه سه کلاسه در روستای گاومیر است.
سرافراز یادآور شد: این مدارس در مجموع با صرف هزار و ۴۰ میلیارد ریال اعتبارات ملی، مشارکتی و کمک خیران احداث شده اند.
وی بیان کرد: این پروژهها در شرایطی به بهرهبرداری میرسند که توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی، بهویژه در مناطق روستایی و شهرهای پیرامونی دزفول، از نیازهای مهم حوزه آموزش و پرورش شهرستان به شمار میرود.
بهره برداری از ۵۴۰ کلاس درس در خوزستان
همچنین مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از افتتاح ۱۵۰ مدرسه در قالب ۵۴۰ کلاس درس در این استان طی،سال جاری خبر داد
بابک ممبینی در این مراسم اظهار کرد: این طرحها در آغاز سال تحصیلی جدید با همراهی و همت خیرین مدرسه ساز دزفول که در کشور سرآمد هستند و با پیگیری های ارزشمند نماینده دزفول و سازمان نوسازی کشور در راستای ارتقای سطح فرهنگی جامعه به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
وی با قدردانی از خیران مدرسه ساز در راستای همکاری در زمینه ساخت و نوسازی فضاهای آموزشی، افزود: تلاش این مجموعه فراهم کردن فضایی امن برای دانشآموزان است.
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