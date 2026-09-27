به گزراش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف ظهر امروز یکشنبه پنج مهرماه در حاشیه آیین گرامیداشت روز پرچم در دانشگاه تهران، در جمع خبرنگاران گفت: دانشگاه تهران نماد آموزش عالی ایران است بنابراین ما مراسم ملی و سراسری بزرگداشت روز پرچم را از دانشگاه تهران آغاز کردیم و در همین ساعت، همه دانشگاههای کشور به طور یکپارچه این مراسم را برگزار کردند.
وی افزود: پرچم، نشانه وحدت ملی، استقلال کشور و حاکمیت ماست و دشمن دقیقاً همین آرمانها و ارزشها را هدف گرفت.
وزیر علوم ادامه داد: ملت بزرگ ایران، جوانان، دانشگاهیان، دانشمندان و دانشجویان ما دشمن را مأیوس کردند و توانستیم نشانههای پرچم، یعنی استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضیمان را حفظ کنیم.
سیمایی درباره پیگیریهای بینالمللی درباره خسارتهای واردشده به مراکز دانشگاهی و آموزشی نیز گفت: یونسکو حمله به دانشگاهها، ترور دانشمندان و خبرنگاران را محکوم کرد. همچنین نماینده سازمان ملل در ایران حضور پیدا کرد تا جنایاتی را که آمریکاییها و اسرائیلیها در دانشگاههای ما، از جمله صنعتی شریف، مرتکب شدهاند، مستندسازی کند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر از طریق دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای شکایت درباره این جنایات اقداماتی درحال انجام است.
حضور بیش از ۸۵ درصد دانشجویان کارشناسی در هفته اول مهر
وزیرعلوم درباره آغاز سال تحصیلی دانشگاهها گفت: خوشبختانه در هفته اول مهرماه، دانشگاهها با حضور بیش از ۸۵ درصد دانشجویان کارشناسی فعالیت خود را آغاز کردند. این میزان حضور درهفته اول بیسابقه است.
وی با بیان اینکه دانشجویان برای حضور در دانشگاه و زیست دانشگاهی دلتنگ شدهاند، اظهار کرد: امیدوارم خود دانشجویان حافظ این وضعیت آرامش دردانشگاه باشند تا زیست دانشگاهی به شکل حضوری ادامه پیدا کند.
تأکید بر اجرای اصول زیست اخلاقی در دانشگاهها
سیمایی بر ضرورت رعایت اصول اخلاقی در محیط دانشگاه تأکید کرد و گفت: اصول راهنما برای رعایت منش، آراستگی و زیست اخلاقی در دانشگاهها نیز ابلاغ شده است که حتماً باید اجرا شود.
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