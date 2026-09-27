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۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۴

دستگیری سارق و کشف ۸ فقره سرقت در کنگان 

دستگیری سارق و کشف ۸ فقره سرقت در کنگان 

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان کنگان  از کشف هشت فقره سرقت اماکن خصوصی در شهرستان کنگان و دستگیری یک نفر سارق در اجرای طرح جامع مبارزه با سرقت خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا حبیبی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:در پی وقوع چندین فقره سرقت اماکن درشهر کنگان، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به دستگیری یک نفرمتهم پرونده گردیده و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی کنگان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی پلیس را در کاهش جرایم یاری کنند و هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله به سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6959746

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