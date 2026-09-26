به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار رضا طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع، امروز با اشاره به اقدامات صورتگرفته برای حفاظت از ظرفیتهای دفاعی کشور اظهار کرد: استقرار بخشی از توانمندیهای راهبردی نیروهای مسلح در زیرساختهای امن و زیرزمینی موجب شد بخشی از برآوردهای دشمن درباره توان دفاعی و ظرفیت تولید تسلیحات جمهوری اسلامی ایران محقق نشود.
سخنگوی وزارت دفاع با تأکید بر ضرورت تقویت همزمان قدرت دفاعی و ظرفیتهای داخلی کشور افزود: حفظ و ارتقای بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، نیازمند افزایش تابآوری در عرصههای مختلف است.
وی ادامه داد: قدرت نظامی زمانی میتواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که سایر بخشهای کشور از جمله اقتصاد، زیرساخت، انرژی، فرهنگ، رسانه و سرمایه اجتماعی نیز از ظرفیت لازم برای مواجهه با تهدیدها برخوردار باشند.
تبیین واقعیتهای میدان یک ضرورت است
طلایینیک همچنین نقش مجموعههای فرهنگی، تبلیغی و رسانهای را در تقویت توان ملی مهم دانست و گفت: روحانیون و هادیان سیاسی در شرایط کنونی وظیفه دارند واقعیتهای میدان را برای جامعه تبیین کنند.
وی افزایش آگاهی عمومی، تقویت امید، تشریح دستاوردها و شناخت دقیق آسیبپذیریها را از دیگر وظایف این مجموعهها عنوان کرد.
خطای محاسباتی دشمن در برابر انسجام ملی
سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به تجربه جنگهای تحمیلی اظهار کرد: تجربه نشان داده است که بیتوجهی دشمن به مؤلفههایی مانند ایمان، رهبری، انسجام ملی، توان علمی و مقاومت مردم میتواند محاسبات آن را با خطا مواجه کند.
طلایینیک تأکید کرد: تقویت همزمان توان دفاعی و ظرفیتهای داخلی، از الزامات حفظ بازدارندگی و افزایش توان کشور در برابر تهدیدهای مختلف است.
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