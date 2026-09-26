به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق فانی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای بخش باغبانی فارس گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری مجموعه‌ای از طرح‌های گلخانه‌ای در نقاط مختلف استان به بهره‌برداری رسیده که مجموع سطح زیرکشت آنها به ۲۵ هکتار می‌رسد.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها با هدف توسعه کشت‌های مدرن، افزایش بهره‌وری تولید و استفاده بهینه از منابع آبی انجام شده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه توسعه گلخانه‌ها از محورهای مهم کشاورزی پایدار است، گفت: کنترل دقیق شرایط محیطی در واحدهای گلخانه‌ای امکان تولید محصولات خارج از فصل را فراهم کرده و مصرف آب را نسبت به شیوه‌های سنتی کاهش می‌دهد.

فانی ادامه داد: گسترش کشت‌های گلخانه‌ای علاوه بر مدیریت مصرف آب، زمینه افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در تأمین محصولات با ارزش اقتصادی بالا داشته باشد.

وی همچنین به آثار اقتصادی توسعه این زیرساخت‌ها اشاره کرد و افزود: اجرای طرح‌های گلخانه‌ای زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رونق فعالیت‌های اقتصادی در بخش کشاورزی استان را فراهم می‌کند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این گلخانه‌ها بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای استان برای ارتقای سطح تولید، حمایت از بهره‌برداران و توسعه تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.